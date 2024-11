Chubut: en 2022 se enamoró de una mujer 20 años mayor, el ex lo asesinó y hoy siguen buscando su cuerpo

El tío de José Cretton, el chico de Esquel desaparecido en El Maitén, dijo que la Justicia ya sabe dónde lo enterraron. Y pidió que no se demore más.

José Crettón tenía 18 años . Vivía en Esquel, Chubut, junto a su padre y sus hermanos, hasta que conoció a una mujer 20 años mayor por Facebook , se enamoró y decidió irse cerca de ella, a El Maitén , pueblo ubicado a 130 kilómetros. Se mudó y aunque no compartían el mismo techo, inició un vínculo que tiempo después se cortó trágicamente.

El 11 de agosto de ese año fue el último día que vieron con vida al chico. Decenas de pobladores se movilizaron en su búsqueda, sin éxito, mientras crecían las sospechas sobre una ex pareja de su nueva pareja.

“Si te veo con otro, lo mato” , la había amenazado Daniel Napal , conocido por algunos delitos contra la propiedad y varios episodios violentos que lo tuvieron como protagonista, pero que además ese mismo año fue condenado por abuso sexual y violencia de género junta mente contra su ex pareja.

Tiempo después se comprobó que, en cuanto el hombre supo de José, habría cumplido su advertencia al asesinarlo junto a un cómplice, Carlos Peinipil, hoy también detenido e imputado por la Justicia por el homicidio.

“No puedo dormir. Le pegamos dos tiros en la cabeza y después le cortamos el cuello”, decía un audio de whatsapp que incriminó a los imputados. A partir de ese y otros indicios contundentes que se sumaron en la investigación, la Justicia tuvo la certeza de que José estaba muerto.

Sin embargo, en lo que siempre se leyó como un pacto de silencio atroz, ninguno de los acusados dijo qué hicieron con el cuerpo. Era una manera de obstruir la posibilidad de probar detalles y definir sus responsabilidades.

Desde entonces, la familia del joven repite que sólo tendrá justicia cuando reciban los restos de José y puedan saber exactamente qué le pasó.

Ahora, más de dos años después del atroz crimen, un tío del chico dijo que esa posibilidad estaría muy cerca, aunque se quejó de que la Justicia se sigue moviendo muy despacio.

“Estaría identificado el lugar”

“Estaría identificado el lugar donde está enterrado José”, dijo en las últimas horas Lucas Crettón, tío de la víctima, quien sin embargo evitó dar más detalles ya que -explicó- se trata de información reservada que, si se confirma, será dada a conocer oficialmente por las autoridades correspondientes.

El familiar de José, que desde un primer momento actuó como vocero de una familia desesperada por la desaparición y -luego- la certeza de un crimen, lo contó luego de reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien lo recibió para respaldarlo en su reclamo de que la Justicia acelere los tiempos en una investigación que viene estancada hace demasiado tiempo.

Cretton3-tio.jpg Lucas Crettón, tío de José y vocero de la familia desde que se inició una investigación que avanzó a paso lento (foto de Archivo)

De hecho, Lucas Crettón agradeció públicamente que, más allá de que no puede interferir en la Justicia, Torres le haya transmitido que, en su opinión, es imprescindible que se agilice la causa, y que en función de los datos surgidos, debería estar esclarecida antes de fin de año.

“Para nosotros pueden haber veinte mil juicios, que no es la solución; queremos que aparezca el cuerpo de José y por eso me vuelco al Poder Ejecutivo, y le agradezco profundamente al gobernador, que está respondiendo como nadie, porque cuando fuimos a Rawson al entonces gobernador Mariano Arcioni no le vimos la cara, y apenas pudimos hablar con quien era su ministro de Seguridad, Miguel Castro”, recalcó el vocero de la familia.

Según detalló, Torres ahora le garantizó que, si se confirma el lugar donde estaría enterrado su sobrino, la provincia pondrá a disposición maquinaria de Vialidad Provincial para realizar las excavaciones lo antes posible.

Mensaje a un fiscal de Chubut

“Como somos gente humilde, dejan el caso cajoneado, pero así funciona la Justicia”, se quejó Lucas, quien sugirió que el dato sobre la localización del lugar en el que estaría José podría haber salido de los propios imputados y detenidos, quienes desde un principio se habían negado a dar esa información, en un intento de obstaculizar que el asesinato quedara probado y con todos los detalles. E incluso lo sostuvieron después de que surgieron pruebas contundentes en su contra.

El tío informó además que le envió un mensaje al fiscal de la causa, Carlos Díaz Mayer, preguntándole qué falta si hay un noventa por ciento de probabilidad que esté detectado el sitio donde enterraron a José, en la zona de El Maitén.

En el actual escenario, Crettón aseguró que esperará hasta fines de diciembre y si no se da a conocer la información en cuestión, la difundirá él a los medios.

Pero por ahora, respetará el pedido del gobernador de no dejar trascender mayores detalles, confiando en que su respaldo acelerará al fin los tiempos de la Justicia en Chubut.