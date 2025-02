La familia del pibe desaparecido en Chubut, tras la condena a los asesinos: "Queremos recuperar el cuerpo"

El pacto de silencio que desde 2022 mantienen Daniel Napal y Carlos Peinipil luego de asesinar a Marcelo Crettón y hacer desaparecer el cuerpo no impidió que en un fallo histórico , la Justicia de Chubut los declarara penalmente responsables del asesinato del adolescente de 18 años en El Maitén , aun cuando, técnicamente, a hoy la víctima del crimen sigue desaparecida.

Mientras espera la confirmación de la pena, y más allá de los tecnicismos legales, la familia del chico que terminó muerto a manos de la expareja de la mujer 20 años mayor de la que se había enamorado y un asesino a sueldo tiene todavía una cuenta pendiente. Se trata de algo que le viene pidiendo a la justicia desde el día uno, y que hasta el momento no se pudo cumplir.

La lucha de una familia de Chubut

“Sabemos que está muerto, pero queremos darle sepultura como corresponde. Queremos encontrar su cuerpo”, señaló Natalia Crettón, tía de José, en declaraciones al programa Buen Día Comodoro, por Seta TV.

Fue ella quien, tras la condena, salió a hablar públicamente en nombre de la familia de la víctima. "Ayer sentimos una alegría enorme porque fueron casi dos años de lucha, de sufrimiento y de dolor. No es que el dolor merme, pero al menos ya tenemos una parte de lo que pedimos: que Carlos Peinipil y Daniel Napal no estén libres”.

“Si no fuera por todos los medios y por la gente, este caso no habría llegado hasta aquí. Desde un principio nos habían dejado casi en cero”, consideró Natalia, en agradecimiento al apoyo recibido y con un dejo de reclamo a los responsables de investigar el caso.

José Crettón - Facebook.jpg El posteo de la tía de José Crettón en Facebook, tras la condena del tribunal popular a los asesinos del pibe de Chubut.

Los Crettón más de una vez salieron públicamente a pedir que no se abandonara la búsqueda del cuerpo de la víctima.

Su tía también reconoció la tarea de los integrantes del jurado popular, que “se bancaron días de sufrimiento, horas y horas de audiencia, pero hicieron justicia”.

También se refirió al hecho de que los ciudadanos convocados hayan emitido una condena por asesinato cuando no está el cuerpo de la víctima, algo inédito en la jurisprudencia provincial.

"Mucha gente se pregunta cómo pueden condenar sin cuerpo, pero nosotros que estuvimos adentro y escuchamos todo, no tenemos ninguna duda de lo que hicieron. El audio de Carlos Peinipil fue fulminante. Se reía contando cómo le dispararon dos veces a José y luego le cortaron el cuello. Fue algo aterrador", rememoró Natalia sobre una de las audiencias del proceso oral.

Para cerrar, le envió un mensaje de aliento a quienes pasan por situaciones similares a las que les tocó a ellos.

"Luchamos desde el primer día y nunca bajamos los brazos. A todas las familias que pasan por una injusticia, les digo: no se rindan, sigan peleando, porque si uno no hace ruido, la justicia no avanza".

Qué falta para que se confirme la perpetua

Si efectivamente la pena máxima —como se espera— tuviera aval del juez, luego restaría que sea confirmada por la Cámara de Apelaciones, instancia a la que ambos condenados llegarán en la misma situación que afrontaron el juicio por jurado: presos.

Pinipil, Napal.jpg Los condenados Carlos Pinipil (de rojo) y Daniel Nepal, durante el juicio por jurados en Chubut.

Según informó ADN Sur, en estas horas se maneja la opción de que Napal sea trasladado a la cárcel federal de Rawson, ya que acumula otra condena por abusar sexualmente de su expareja, quien declaró en contra suyo en el juicio, y a quien quiso perjudicar con el cruel asesinato de José.

Peinipil, en tanto, quedaría detenido en la cordillera al menos hasta la audiencia del 6 de marzo, cuando se definirá su pena.