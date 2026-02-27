Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: "Me va a atormentar siempre", dijo el dueño de la agencia de buceo

En un video en las redes contó lo que sintió, respondió críticas y agradeció a quienes lo apoyaron. Reabrirá su negocio: "Costó años, no tengo otra".

El responsable de la empresa de buceo que participó en la excursión en la que murió Sofía Devries salió a hablar públicamente por primera vez desde que ocurrió la tragedia en el fondo del mar de Puerto Madryn , que le costó la vida a la joven turista que había llegado desde Buenos Aires con su novio y un grupo de buzos deportivos como ella.

Alejandro Andrés eligió hablar a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que describió el impacto emocional que le dejó el hecho y anunció que, pese a la conmoción y a la marca que le quedara “para siempre” por lo sucedido, decidió volver volverá a abrir las puertas de su negocio.

Sofía , de 23 años , había viajado a Chubut para completar su formación como buzo deportivo y obtener una certificación internacional . Pero su inmersión en el Golfo Nuevo terminó con su desaparición y muerte , un desenlace que tuvo repercusión en todo el país.

Cuando después de nadar en las profundidades el grupo emergió a la superficie, descubrió que la joven no había salido. El guía bajó varias veces a buscarla, pero no la encontró.

A partir de ese momento, estuvo desaparecida y se inició una búsqueda que se fue intensificando con el paso de las horas, aunque por la situación y el lugar donde se le perdió el rastro, desde Prefectura enseguida aclararon que la posibilidad de hallarla con vida era nula.

A casi 48 horas del incidente, eso terminó de confirmarse con el hallazgo del cuerpo por parte de un buzo de la fuerza federal, en el mismo parque donde habían bajado a bucear, a más de 20 metros de profundidad.

Cuando la búsqueda del cuerpo terminó, el foco de la investigación se orientó a tratar de establecer qué fue lo que le impidió salir, y a investigar posibles responsabilidades de los responsables de la organización de la excursión, vinculadas a las medidas de seguridad y el cumplimiento de protocolos.

En todo este tiempo no hubo mayores novedades al respecto, pero la causa continúa. En ese escenario, el titular de Freediving Patagonia, la empresa de Madryn que aportó la embarcación para el grupo que -aparentemente- llegó a Chubut por un organizador de Buenos Aires, ahora decidió hablar públicamente.

Incomunicado varios días en Puerto Madryn

Andrés explicó que no se había expresado antes porque sus dispositivos quedaron bajo custodia judicial. "Estuve incomunicado unos cuantos días, recién ahora puedo estar accediendo a las redes", dijo. Y agregó: "Lo que sucedió va a ser algo que a mí, personalmente, me va a atormentar siempre, por el resto de mis días".

El empresario aclaró que no ndaría detalles sobre lo ocurrido. "No voy a hablar de lo que pasó ni voy a juzgar a nadie, de eso se va a encargar el juez de la causa", señaló. También precisó que, según su versión, la actividad no era una operación propia de la agencia, sino un traslado para el que habían sido contratados, algo que ya había trascendido en los medios durante los primeros días de conocido el caso.

Sofía Devries desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn: la hallaron sin vida casi 48 horas después.

En cambio, sí describió el peso que carga desde el fatídico día en que Sofía desapareció: "Tengo imágenes constantemente de lo que pasó, del pasar de los minutos, de lo que vivimos todos los que estábamos en el lugar en ese momento, que me van a perseguir para siempre".

Reconoció que es la primera vez que enfrenta una situación semejante pese a dedicarse a un deporte de riesgo desde hace casi dos décadas.

Sobre su trayectoria en el rubro, el empresario remarcó el esfuerzo que implicó llegar hasta donde está. "Los que me conocen saben que soy un apasionado del buceo. Saben cómo trabajo y esta nueva licencia que tengo para poder trabajar me llevó casi 20 años obtenerla. Esto es un golpe muy grande", expresó.

Entre la respuesta a las críticas y el agradecimiento

El titular de Freediving Patagonia también se refirió a las críticas que recibió en redes sociales durante los días posteriores a la tragedia. "Se dijeron un montón de cosas, gente que sin saber dice cosas hirientes. Sepan que lo logran, logran lastimar. Si su objetivo era lastimar, lo lograron", afirmó.

Y al mismo tiempo, les dedicó unas palabras a quienes lo apoyaron: "Gracias a las decenas de personas que se comunicaron en el tiempo que alcancé a tener el teléfono hasta que quedó en custodia del juez".

Alejandro Andrés, dueño de la agencia de buceo Freediving Patagonia, de Puerto Madryn.

A pesar del golpe, Andrés confirmó que continuará con la actividad. "Tengo a mi hija, tengo este negocio que me llevó 15 años poder tener, no me queda otra que seguir. Tomé la decisión de abrir las puertas y volver a empezar", manifestó. Anticipó, además, que hará algunos cambios: "Obviamente nos tendremos que replantear varias cosas", indicó, aunque sin precisar cuáles.

Freediving Patagonia figura como prestadora de servicios turísticos en el sitio oficial Chubut Patagonia y está reconocida entre las entidades de buceo deportivo habilitadas por la Prefectura.

Mientras tanto, la investigación judicial por la muerte de Sofía Devries continúa abierta: será la Justicia la que determine qué ocurrió durante la inmersión y si existieron responsabilidades en el hecho, algo que ya desde el comienzo, según dio a entender la fiscal a cargo, no parecía una tarea sencilla.