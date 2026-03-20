"No soy Jeffrey Epstein": el descargo viral de un hombre tras una confusión en redes sociales

El protagonista del video rompió el silencio luego de que lo confundieran con el fallecido magnate estadounidense por su parecido físico.

El hombre al que confundieron con Jeffrey Epstein salió a aclarar su identidad en las redes sociales.

Un hombre que se volvió viral en redes sociales salió a responder públicamente luego de ser confundido con el fallecido magnate estadounidense Jeffrey Epstein por su parecido físico . “ Soy Palm Beach Pete ”, enfatizó y explicó cómo se enteró de la situación.

“Hola a todos, soy Palm Beach Pete, y mi video se hizo viral porque un tipo me filmó al azar mientras conducía por la I-95 , sin que yo lo supiera. Y de repente, me convertí en una sensación viral”, comenzó su descargo, compartido en distintas plataformas.

Luego, reveló: “Tuve el teléfono apagado durante unas cuatro horas y no sabía que estaba lleno de comentarios sobre ese video. Así que tuve mucha repercusión. Es una locura. Gracias”.

“¿Así que no eres Jeffrey Epstein?", le pregunta quien lo filmaba. "No soy Jeffrey Epstein. Soy Palm Beach Pete”, completó el extenista, emprendedor de moda radicado en Soho y exejecutivo inmobiliario que se dirigía para jugar al tenis cuando se grabó el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/not_jeffepstein/status/2034765123957510319&partner=&hide_thread=false Hello I’m Palm Beach Pete… Not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/99NaarrswE — Palm Beach Pete (@not_jeffepstein) March 19, 2026

El mensaje fue publicado luego de que el video en cuestión se expandiera en distintas plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a especular sobre la identidad del conductor que aparecía en las imágenes, incluso con versiones que ponían en duda la muerte de Epstein.

Las respuestas del hombre al que confundieron con Jeffrey Epstein

Tras la publicación de su descargo, el protagonista también interactuó con usuarios que comentaron el video.

En una de las respuestas, escribió: “Gracias por la atención @MarioNawfal - solo (soy) un tipo normal de Palm Beach conduciendo por la I-95, sin islas ni aviones privados. ¡Desde entonces, el teléfono ha sido un caos!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedWavePress/status/2032880705261154626&partner=&hide_thread=false OH MY GOSH: A man that looks exactly like Jeffrey Epstein was spotted in South Florida recently.



This is freaky! pic.twitter.com/ChWVQTt0dN — RedWave Press (@RedWavePress) March 14, 2026

El hombre publicó otros mensajes en tono directo. Entre ellos, frases como “No soy Epstein, lo prometo…” y “Puedo confirmarlo… todavía no soy él”, que circularon en distintas publicaciones relacionadas con el caso.

Otro de los usuarios que reaccionó al contenido escribió: “Eso es literalmente lo más propio de Epstein que alguien podría decir: ‘No, no soy yo, solo soy un tipo cualquiera al que le encantan las islas y los jets privados’”. El protagonista respondió directamente a ese mensaje, reforzando su postura.

El caso Jeffrey Epstein

La circulación del video original se dio en un escenario de renovado interés en el caso de Jeffrey Epstein, luego de la difusión de documentos judiciales vinculados a la investigación. El Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de archivos, junto con 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. En 2008 había sido condenado en Florida por solicitar servicios sexuales a una menor de 14 años, tras un acuerdo judicial.

epstein Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual

Los documentos difundidos incluyen registros sobre su entorno y la investigación que involucró a Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por colaborar en la red de tráfico de menores.

En ese contexto, la aparición de un video sin identificación clara, sumada a un texto que sugería la presencia de Epstein, impulsó la circulación de versiones que luego fueron desmentidas por el propio protagonista mediante su mensaje público y sus respuestas en redes sociales.