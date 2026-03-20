Las propuestas para este fin de semana largo si te quedás en Neuquén capital

La ciudad ofrece actividades gratuitas y rentadas para todos los gustos. La agenda del fin de semana XL y las actividades de la vendimia.

Se viene el fin de semana largo y hay una gran cantidad de actividades para realizar.

A partir de la declaración del lunes 23 de marzo como puente turístico no laborable y por el feriado del Día de la Memoria , los neuquinos podrán disfrutar de cuatro días de descanso en un fin de semana extra largo , entre el sábado y el martes. Aunque algunos planean escapadas a la zona cordillerana, los que se queden en Neuquén capital también pueden hacer turismo: hay un gran abanico de propuestas gratuitas y rentadas para elegir.

El secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad, Diego Cayol, dio detalles de las actividades que planificaron desde el gobierno local para promover la actividad turística en la ciudad. A la oferta ya establecida, que incluye el bus turístico o visitas guiadas, se sumará también un cronograma especial diseñado para este fin de semana largo.

En el marco del Día de la Memoria, a 50 años del golpe de Estado , la Secretaría de Derechos Humanos diseñó un recorrido guiado por los sitios de la memoria el día lunes, en el que se visitan centros clandestinos de detención y otros puntos de interés vinculados a la dictadura cívico militar.

"Vamos a trabajar mucho lo que es impulso con agencias", dijo el funcionario, en diálogo con LU5, sobre los prestadores que, para este fin de semana, proponen flotadas sobre el río Limay o actividades de agroturismo. En estos casos, los interesados deben coordinar directamente a través de cada agencia y pagar la tarifa que fija cada una.

flotada rio limay

En paralelo, la Municipalidad de Neuquén ofrece una serie de propuestas gratuitas, que incluyen los clásicos circuitos guiados por los miradores, el bus turístico y recorridas por la península Hiroki, además de la oferta de museos, centros comerciales, cines y gastronomía de la ciudad.

Un fin de semana largo en plena vendimia

El turismo paleontológico, la pesca o las propuestas culturales se suman en este fin de semana largo con un gran estrategia de promoción de las bodegas de toda la provincia, que este mes celebran la temporada de vendimia.

En el marco de la organización de la Vendimia Neuquina, encabezada por el gobierno provincial, las bodegas más tradicionales de San Patricio del Chañar se unieron con establecimientos más incipientes en otras localidades neuquinas para ofrecer distintas actividades para el público.

VENDIMIA NEUQUINA- BODEGA FAMILIA SCHROEDER-7.jpg Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, este sábado 21 de febrero, la bodega Familia Schroeder tiene su celebración de la Vendimia Neuquina. Para el sábado 21, el escenario principal contará con el rock nacional de 1915 y el pop de Indios, además de los DJ sets de July Valenzuela y Gabee, encargados de musicalizar el atardecer y el cierre de la jornada bajo las estrellas.

“Estamos ultimando los detalles para lo que será la Vendimia Neuquina 2026; estamos más que listos y con muchas ganas de recibirlos a todos”, expresó Belén del Moral, responsable de hospitality de bodega Familia Schroeder. Además, destacó que se trata de una jornada especial para despedir el verano y dar la bienvenida al otoño "con un paisaje que en esta época está espectacular”.

Reel Drone Balcón del Valle

La agenda turística, día por día

Actividades diarias, del viernes 20 al Martes 24

Península Hiroki (Visita guiada): De 09:30 a 18:00 hs, con salidas cada 2 horas. (Gratuito).

De 09:30 a 18:00 hs, con salidas cada 2 horas. (Gratuito). Visitas guiadas por Bodegas: Bodega Familia Schroeder: De 10:30 a 15:30 hs. (Rentado). Bodega Malma: Consultar horarios. (Rentado).

Turismo Paleontológico y tours de bodegas/olivares: Organizado por Itza Bella Viajes. (Rentado).





SFP Centenario, Fabrica de Aceite de oliva extra virgen Praderas (21).JPG Sebastian Fariña Petersen

Viernes 20 de Marzo

Mañana: 09:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. 09:30 hs: Muestra artística en el MNBA Neuquén (hasta las 20:00 hs). 09:00 a 20:00 hs: Muestra artística (Sala Emilio Saraco) y Muestra histórica (Museo Paraje Confluencia). 10:00 a 16:00 hs: Muestra Arqueológica y Antropológica en el Museo Gregorio Álvarez. 10:30 hs: Balneario Valentina + Torre Talero - Guiado vehicular.



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Tarde/Noche: 16:00 hs: Minibus Costero - Guiado vehicular. 16:00 hs: Circuito costero y Bodega Flor del Prado (Rentado). 19:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. 19:00 hs: Conferencia Artemis II en el MNBA Neuquén.



Sábado 21 de Marzo

Mañana: 09:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. 10:00 hs: Escuela de Pesca con Mosca (Rentado). 10:30 hs: Parque Agreste - Visita guiada. 11:00 a 15:00 hs: Muestra Arqueológica y Antropológica (Museo Gregorio Álvarez).



SFP Inauguran Mirador Rio Limay Paseo de la costa (2).JPG Sebastian Fariña Petersen





Tarde/Noche: 14:00 y 19:00 hs: Circuito de bosque y Agroturismo / City Tour Nocturno con observatorio (Rentado). 15:00 hs: Travesía en kayaks dobles por el río Limay (Rentado). 15:30 hs: Agroturismo (Rentado). 16:00 hs: Minibus Costero, Trekking en la barda (Rentado) y Muestras artísticas (MNBA y Sala Saraco). 17:00 a 20:00 hs: Muestra Histórica (Museo Paraje Confluencia). 18:00 y 19:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. 19:00 hs: Sunset Bodega Canale (Rentado). 19:00 a 00:00 hs: Paseo del Diseño en Diagonal Alvear 29. Sin horario fijo: Travesía en SUP por el río Limay (Rentado).



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Domingo 22 de Marzo

Mañana: 09:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. 10:30 hs: Paseo Limay + Hiroki (Salida desde Informes Centro). 11:00 hs: Expedición en botes dragón y Vendimia Puerta Oeste / Sunset Bodega Aonikenk (Rentado).



quatro vientos kayak en bote dragón en el río limay







Tarde/Noche: 15:00 hs: Expedición en botes dragón (Rentado) y Flotada en el río Limay. 16:00 hs: Torre Talero (Guiado vehicular) y Muestras artísticas. 16:00 a 22:30 hs: Expo Glam en Casino Magic Neuquén. 18:00 y 19:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. 19:00 hs: Sunset Bodega Aonikenk (Rentado). 19:00 a 00:00 hs: Paseo del Diseño en Diagonal Alvear 29. Sin horario fijo: Flotada en el río Neuquén, Balsa y Big Sup (Rentado).



Torre Talero inauguracion







Lunes 23 de Marzo

Mañana: 09:00 hs: Bus Turístico y Tour Villa El Chocón (Rentado). 10:30 hs: Balneario Valentina + Torre Talero - Guiado vehicular.

Tarde/Noche: 15:30 hs: Flotada por el Limay (Rentado). 16:00 hs: Circuito Miradores - Guiado vehicular. 18:00 y 19:00 hs: Bus Turístico - Guiado vehicular. Sin horario fijo: Flotada en río Limay, Balsa, Big Sup, Kayaks y botes dragón (Rentado). Guiado de la Memoria: Recorrido por sitios históricos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos. Requiere inscripción previa en el centro de informes (Av. Argentina y las vías).



SFP Peninsula Hiroki actividad turistica (19).JPG Sebastián Fariña Petersen



Martes 24 de Marzo