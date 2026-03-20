Fraude VIP: dónde están ubicados los barrios privados y porqué sólo denunciaron a cinco usuarios

En principio las autoridades de la cooperativa CALF denunciaron que eran al menos 30 los vecinos que robaban luz.

La comunidad de Neuquén aún está conmocionada desde que se enteró que propietarios de viviendas de lujo, con piletas climatizadas y sistemas eléctricos de calefacción estaban colgados de la luz . Aunque en primera instancia confirmaron desde la cooperativa CALF que este fraude VIP reunía al menos unas 30 conexiones truchas , ante la Justicia solo denunciaron 5. ¿Por qué?

Desde el fin de semana pasado, cuando el gerente de Cobranzas y Transformación Tecnológica de CALF, Nicolás Autiero , denunció que detectaron al menos 30 viviendas con conexiones a la luz truchas a la luz en barrios privados, la investigación avanzó hasta llegar a la Justicia .

Fueron a través inspecciones llevadas adelante por el área de Disciplina de Mercado de la cooperativa las que pusieron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones cerradas , detectando casas de lujo con conexiones truchas para eludir el control y evitar el pago de servicios.

El operativo, calificado por CALF como una "ofensiva sin precedentes", estuvo centrado en urbanizaciones como La Zagala con auditorías técnicas sorpresivas y terminó con el corte inmediato del suministro y la promesa de acciones penales por hurto de energía.

ON - Villa Luisa (4) Villa Luisa, uno de los barrios privados donde se detectó conexiones clandestinas. Omar Novoa

Autiero confirmó a LM Neuquén que la denuncia ante la Justicia se inició con los primeros cinco casos y dio que luego se va a ampliar con el resto posteriormente.

Según habían informado desde la cooperativa, las propiedades en las que se detectó conexiones truchas a la luz superan los 350 metros cuadrados, están equipadas con sistemas de climatización permanente, cuentan con grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que, en muchos casos, eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

Aunque aún no se emitió ninguna multa ya que se están calculando las actas labradas en las viviendas de lujo en que se detectó medidores adulterados, y Autiero, adelantó que esas multas van a ser superiores a los 3 millones de pesos.

Dónde están los barrios privados donde robaban luz

Si bien en primera instancia desde la cooperativa CALF mencionaron que este tipo de robo lo habían detectado en el barrio privado La Zagala, Autiero confirmó que no fue solo en ese barrio, sino que en otros loteos cerrados también.

ON - La Peregrina (3) La Peregrina Omar Novoa

El gerente de la cooperativa denunció que además de La Zagala confirmaron este tipo de maniobras en los barrios Bocahue, Rincón Club de Campo, Costa Río, Villa Luisa y La Peregrina.

"Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía", explicaron.

La Zagala

Al sur oeste de la ciudad, se ubica muy cerca de la orilla del río Limay, al final de la calle Anaya y frente a La Peregrina.

La Peregrina

Al sur de la ciudad, se ubica al final de la calle Anaya y en las cercanías de la costa del río Limay. También es cercano a la zona recreativa conocida como Isla Verde.

Rincon Club De Campo

Uno de los barrios privados más tradicionales de Neuquén, ubicado a la orilla del río Neuquén, en el este de la capital. Tiene su propia calle de acceso en la intersección de Illia y Leloir.

Bocahue

En el sector este de la capital, lindero al Parque Este y sobre la costa del río Neuquén. Tiene un litigio con la Municipalidad de Neuquén, que solicita la liberación de la orilla del río para el desarrollo del Paseo Costero.

ON - Costa Río (5) Barrio Privado, Costa Río. Omar Novoa

Costa Río

Ubicado al fondo de la calle Gatica, en las cercanías del balneario Sandra Canale, a orillas del río Limay.

Villa Luisa

Otro barrio privado tradicional de Neuquén capital. Se ubica en el sur de la ciudad, con acceso por calle La Pampa y en cercanías al arroyo Durán. Dista a pocos metros del balneario Río Grande.

Ante la evidencia, CALF realizó de el corte del servicio, el retiro y precintado del medidor y la inhibición de la conexión al inmueble. Además, la cooperativa informó que se aplicarán las multas correspondientes, se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva y se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.