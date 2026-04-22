Violó a una niña y su defensor quiso evitar que vaya preso por una discapacidad

El acusado fue condenado por dos delitos graves pero su representante legal buscó que le impongan un castigo en suspenso.

De forma contundente y más allá de una discapacidad leve del condenado, un tribunal neuquino le impuso una pena de cumplimiento efectivo a un violador. ¿Cuántos años pasará tras las rejas?

El tribunal integrado por los jueces Raúl Aufranc, Richard Trincheri y Mauricio Macagno declaró responsable a un hombre por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos hechos agravados por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

En las audiencias de determinación de la pena, la Fiscalía y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes habían solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva mientras que la defensa requirió que se declare la inconstitucionalidad que establece el mínimo de la pena, ya que se trata de una persona con discapacidad, y solicitó que se condene a su defendido a 3 años de ejecución condicional, es decir, que no quede tras las rejas.

Los jueces, al momento de evaluar el monto de la pena, consideraron como principales motivos atenuantes un deterioro cognitivo moderado del imputado, la ausencia de antecedentes condenatorios y su situación de vulnerabilidad, y como agravantes la continuidad del delito, la extensión del daño y el vínculo.

tribunal-condena Gentileza Poder Judicial Neuquén

Considerando la capacidad disminuida del imputado, el tribunal, por unanimidad resolvió que, de manera excepcional y para lo que tiene que ver con este caso, se debía declarar la inconstitucionalidad del mínimo de la pena. Basándose en el proyecto actual del Código Penal que en su artículo 68 prevé la culpabilidad disminuida como un atenuante que permite aplicar la mitad del mínimo de la pena (en este caso una pena de 4 años, ya que el mínimo que establece el código son 8 años). Sobre ese mínimo, considerando los agravantes y atenuantes antes mencionados, los jueces entendieron justo y proporcional imponer la pena de 6 años de prisión efectiva.

La víctima, cuando fue violada, tenía nueve años.

Abusó y amenazó a su hija de 10 años

En el inicio de esta semana, otro abusador, fue declarado responsable por los ataques sexuales cometidos contra su hija de 10 años.

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De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos ocurrieron entre agosto y octubre de 2023, en la vivienda del imputado en la ciudad de Neuquén, cuando la niña tenía 10 años. El fiscal Gastón Medina destacó que el hombre, tras cometer los abusos, amenazaba a su hija para que no contara lo sucedido, advirtiéndole que podía matar a su madre. El caso salió a la luz en abril de 2024, cuando la niña relató los hechos a su entorno cercano.

Condenado por dos delitos

El juicio en contra del violador se desarrolló la semana pasada y, el lunes pasado, se conoció la declaración de responsabilidad penal.

De esta forma, en los próximos días, deberá confirmarse la fecha de la realización de la audiencia de determinación de la pena. El acusado fue declarado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo, y la convivencia preexistente con una menor de 18 años; y, desobediencia de una orden judicial.