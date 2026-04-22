La increíble cantidad de taxistas que quedó fuera del sistema e impulsa una reforma en Neuquén

La Federación de Conductores hizo un particular pedido ante el Concejo Deliberante de Neuquén. Aseguran que no pueden renovar unidades por los costos.

La comunidad de taxistas de Neuquén capital encendió las alarmas ante la crisis que atraviesa el sector y elevó un particular reclamo al Concejo Deliberante . A través de un pedido formal buscan extender la vida útil de los vehículos habilitados.

Fabián Palazzo, representante local de la Federación de Conductores de Taxis, explicó que todos los trabajadores atraviesan una grave situación económica, lo que generó que “hayamos tenido que venir a pedir que se nos extienda la vida útil de cada unidad”.

En la actualidad, la ordenanza n.° 14029 establece una antigüedad máxima de ocho años , aunque durante la pandemia se otorgó una prórroga excepcional de dos años que está próxima a vencer. En ese contexto, los trabajadores consideran que la situación económica actual es similar o incluso más compleja.

El reclamo apunta a modificar la normativa actual.

“Concretamente, lo que estamos pidiendo es que se nos extienda a 12 años la vida útil”, remarcó el referente “Concretamente, lo que estamos pidiendo es que se nos extienda a 12 años la vida útil”, remarcó el referente

reclamo taxistas contra apps (1).jpeg Sebastián Fariña Petersen

Más de 200 taxistas fuera del sistema

Palazzo recalcó que la combinación de la actual norma vigente junto a la caída de ingresos provocó la pérdida de un importante número de licencias, lo que se traduce en menos puestos de trabajo.

“Al día de hoy, por datos oficiales, ya casi 100 compañeros perdieron la posibilidad de explotar la licencia”, detalló “Al día de hoy, por datos oficiales, ya casi 100 compañeros perdieron la posibilidad de explotar la licencia”, detalló

Además, anticipó que en los próximos meses la situación podría agravarse aún más: “En junio caen otros 97 compañeros más, así que de los 746 que teníamos a principios de 2023, hoy ya estamos en más de 200 trabajadores que perdieron su posibilidad de trabajo solamente en el taxi”, advirtió.

protesta taxistas plaza banderas neuquen

Denuncia contra las aplicaciones de transporte

Otro factor que agrava el escenario es la presencia de las aplicaciones de transportes, tanto las reguladas como aquellas que no. En la ciudad, ya funcionan oficialmente Cabify y Didi, además de Uber, que aún no está regularizado.

En ese contexto, los ingresos diarios cayeron drásticamente. “Hoy un compañero tiene que esperar una hora y media o dos horas para poder trabajar, y no llega ni al 10% del valor de un auto”, señaló.

Actualmente, un vehículo apto para el servicio ronda los 37 millones de pesos, un costo que, aseguran, resulta imposible de afrontar en las condiciones actuales.

“Un auto hoy cotiza alrededor de 37 millones de pesos y nosotros no hacemos ni el 10% de ese valor”, concluyó.