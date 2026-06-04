Increíble video: un taxista frenó en el semáforo, explotó el auto y salió caminando

En cuestión de segundos el auto explotó y quedó envuelto en llamas. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Minutos después del incendio, un motociclista que pasaba por el lugar, se acercó para asistirlo y llamó al número para emergencias.

Un dramático episodio se registró en plena madrugada y terminó con la explosión de un auto . El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y para sorpresa de todos, el conductor salió ileso.

Todo ocurrió antes de las 4:30 de la mañana, en la esquina de Brandsen y la Avenida Napostá en la ciudad de Bahía Blanca. Allí, el chofer de un taxi frenó en un semáforo y, en cuestión de segundos, el auto explotó y quedó envuelto en llamas.

Rápidamente el conductor, identificado como Oscar Elvio P se bajó del auto caminando y se alejó unos metros, sorprendido, y milagrosamente no fue alcanzado por las llamas. Afortunadamente no había otros vehículos a su alrededor, ni peatones cruzando cerca y él salió ileso.

Minutos después del incendio, un motociclista que pasaba por el lugar se acercó para asistirlo y llamó al número para emergencias. Personal del Comando de Patrullas de Bahía Blanca, una dotación de bomberos, agentes de Defensa Civil y personal de salud arribaron al lugar para controlar la situación y socorrer al conductor.

Frenó en el semaforo y le explotó el auto

Cómo se encuentra el taxista y cuál fue el motivo detrás de la explosión

El conductor, de 47 años de edad, sufrió heridas leves y fue trasladado con una crisis nerviosa al Hospital Interzonal Dr. José Penna, donde le realizaron las curaciones correspondientes y recibió la contención necesaria.

Las causas del siniestro son materia de investigación, aunque se sospecha que se trató de una falla en el equipo de Gas Natural Comprimido (GNC). El tubo pudo haber presentado alguna pérdida y la acumulación de gases en el habitáculo provocó la explosión.

exploto auto taxista (1)

Impresionante video: un auto voló por el aire, el conductor salió caminando y escapó

Tiempo atrás un auto voló, se deslizó sobre un tendido eléctrico y el conductor salió ileso. El hecho ocurrió en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, Chile.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles O’Higgins con Eleuterio Ramírez, cerca del centro de esa comuna. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo el vehículo sin control queda por unos segundos colgado en el cable tensor de un poste eléctrico.

auto volo chile

Medios locales indicaron que el vehículo perdió el control, se desvió de la calzada y terminó subido a un grueso cable de acero que sostenía un poste eléctrico. A gran velocidad, el auto se deslizó por el cable, salió disparado por el aire con un giro y cayó completamente volcado sobre el asfalto.

La velocidad del automóvil provocó que literalmente "volara" y terminara en medio de la calzada. Por el ruido que generó esta secuencia, vecinos salieron alertados en ayuda del conductor, quien salió por sus propios medios del vehículo y huyó rápidamente, abandonando el lugar.

Carabineros de la Comisaría Segunda de Río Negro intervinieron tras el accidente, y están detrás de las pistas para dar con el conductor, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Las imágenes que trascendieron del accidente sacudieron a las redes sociales por cómo se produjo.