En medio de la final del Mundial 2026, un muerto y varios lesionados por consumo de alcohol

Ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Un hombre falleció por un paro cardíaco. Hubo varias atenciones por situaciones similares.

En medio de la final del Mundial 2026, un muerto y varios lesionados por el consumo de alcohol

En el marco de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , se conoció que un hombre de 67 años falleció por un paro cardiorrespiratorio. Además, trascendió que varias personas fueron atendidas con diversos inconvenientes de salud en diferentes puntos donde se montaron pantallas gigantes.

La víctima fatal se registró en la intersección en cercanías del Congreso. El hombre, de 67 años se descompensó a las 18.40 y no pudo ser reanimado a través de la reanimación cardiopulmonar (RCP) por el personal del SAME que concurrió al lugar.

Según la agencia NA, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) debió asistir al barrio de Caballito por un hombre de 88 años que presentó un cuadro cardiorrespiratorio. Trascendió que reaccionó en un primer momento positivamente a maniobras de RCP y fue trasladado al Hospital Durand.

Asimismo, en la intersección de la avenida Pueyrredón y la calle Paraguay un hombre de 72 años de edad presentó dificultades respitarorias y dolor precordial y fue trasladado al Hospital Álvarez.

Además, otras cinco personas fueron atendidas por diversas lesiones que se registraron en puntos de la Capital Federal donde se instalaron pantallas gigantes para seguir las alternativas de la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, que en ningún caso revistieron gravedad, según informó el SAME.

En la zona de Cerrito, entre Roque Sáenz Peña y Lavalle (inmediaciones del Obelisco) fue atendida una joven de 34 años que sufrió escoriaciones en una pierna, presumiblemente en un momento de apretujones entre quienes miraban el partido. La joven recibió curaciones en cercanías de ese lugar.

El SAME atendió llamadas en distintos puntos

En esa misma zona fue atendido un joven de 26 años con diagnóstico de hipotensión y con una intoxicación por consumo etílico, quien tras las primeras atenciones se retiró por sus propios medios.

En ese mismo puesto fue atendido otro joven de 23 años afectado por una fuerte intoxicación etílica, que tras los primeros cuidados rechazó la atención médica y se retiró del lugar por sus propios medios.

En Lavalle y 9 de Julio fue atendido un hombre de unos 47 años que observaba el partido desde un sector elevado y cayó desde 4 metros de altura provocándose una luxofractura en uno de sus pies.

Finalmente en la calle Carabelas 273 fue atendido otro hombre con lesiones cuyo origen no se pudo precisar.

El SAME destacó que en un primer momento no se registraron otro tipo de atenciones del personal de emergencias en los otros puntos de concentración en los que se ubicaron pantallas gigantes, como Plaza Los Andes o Plaza Seeber.