Impresionante incendio en Moquehue, a la vera de la Ruta 11: a una vecina se le prendió fuego el auto

Una vecina de la localidad de Moquehue quedó en medio de su auto en llamas mientras circulaba por la ruta provincial 11 y se salvó de milagro. El auto se consumió por completo en breves minutos, luego de que la conductora logre salir del habitáculo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo, sobre la ruta provincial que conecta la localidad con Villa Pehuenia. A las 5:30, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia recibió el aviso sobre un auto que se incendiaba a unos 5 kilómetros del cruce de la traza provincial con la ruta 13, por lo que se envió una dotación.

"Cualquier foco de incendio se trata con la mayor prontitud y con mucho personal, para evitar que se propague hacia el bosque. Por suerte, se llegó al lugar y se pudo trabajar sobre el vehiculo, aunque los daños fueron totales ", indicó Antonio Catalán, segundo jefe del cuartel en cuestión, en diálogo con LU5.

incendio auto moquehue

Detalló que al arribar se comprobó que el auto iba en movimiento cuando se inició el foco ígneo y era conducido por una señora, vecina de la zona, quien se trasladaba hacia Villa Pehuenia. Según la propietaria, el incendio se inició en el tablero de un momento a otro y no tardó en generalizarse. Afortunadamente, pudo frenar y descender del mismo antes de sufrir lesiones, pidiendo auxilio a alguien que pasaba.

Aunque la intervención fue relativamente rápida, entre el tiempo hasta lograr la comunicación y que la dotación llegó al lugar, las llamas devoraron todo. El auto era un Volkwagen Sharan, de lo que sólo quedó una carcasa, como se observa en las fotografías compartidas por los bomberos.

En el sitio se realizaron tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, y posteriormente su remoción, dejando la ruta despejada y segura para la circulación.

En el operativo trabajaron de manera conjunta Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue, personal de Comisaría 47 y Gendarmería Nacional – Grupo Moquehue.

incendio auto moquehue (2)

Un inicio de año ocupado

Por otro lado, Catalán comentó que ha sido un inicio de año bastante ocupado para el cuartel. Recordó en este sentido que, "minutos antes de comenzar el 2026 hubo un incendio de tipo forestal en el ingreso a Villa Pehuenia, en Estancia La Nevada", lo que marcó la primera intervención junto a personal de Manejo del fuego.

Además, han tenido "bastante actividad" en ese sector cordillerano con incendios mayormente ocasionados por rayos de tormentas eléctricas, es decir, incendios con un desencadenante de tipo natural.

incendio auto moquehue (3)

En cuanto a incendios generados por turistas, han registrado un par que afortunadamente, no han pasado a mayores, pero recalcó la importancia de no iniciar fogones en lugares no habilitados.

Catalán admitió en este punto que hay mucho flujo turístico este mes y subrayó: "Obviamente, a gran cantidad de turistas, viene mucha gente que por ahí tenía la costumbre de parar en algún arroyo, en alguna costa de lago, y tenía la costumbre de hacer fuego, cocinar algo. Muchas veces el personal va y te dicen 'pero antes también lo hacíamos'. No es que antes estaba bien (hacer fuego) y hoy está mál; siempre estuvo mal, pero más en estas épocas de cambio climático y situaciones donde el clima no está acompañando, con más razón".