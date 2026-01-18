Vacaciones en la cordillera: cuánto cuesta pasar una semana en Villa Pehuenia-Moquehue

Paisajes soñados, lagos de aguas cristalinas y montañas imponentes: la Cordillera de los Andes se posiciona como uno de los destinos predilectos de los turistas a la hora de planear sus vacaciones . En ese mapa de postales patagónicas, Villa Pehuenia y Moquehue se consolidan como dos de las joyas de la provincia del Neuquén .

A tan solo 320 kilómetros de la capital neuquina , en pleno corazón de la cordillera, se encuentra Villa Pehuenia–Moquehue, una localidad compuesta por dos aldeas de montaña separadas entre sí por apenas 23 kilómetros . A orillas de los lagos Aluminé y Moquehue , el destino combina naturaleza, historia y una propuesta turística pensada tanto para quienes eligen el descanso como la aventura.

Una vez que se llega, la naturaleza se impone y cada rincón invita a la contemplación. El bosque andino patagónico, con pehuenes milenarios únicos en el mundo , convive con cumbres cubiertas de araucarias, ñires, coihues y lengas, mientras que los lagos de origen glaciar despliegan aguas cristalinas, unidas por el río Angostura , uno de los más cortos del país.

Con más de 50 playas de arena blanca —desde sectores tranquilos hasta espacios con actividades para familias— el paraíso cordillerano ofrece un entorno seguro y sereno, ideal para el descanso, los deportes náuticos, la pesca deportiva y el disfrute de uno de los lagos más cálidos de la Patagonia durante el verano.

Cuánto cuesta alquilar en Pehuenia-Moquehue

En cuanto a la oferta de alojamiento, Villa Pehuenia–Moquehue cuenta con alternativas para todos los presupuestos y estilos de viaje:

Una cabaña tipo monoambiente en el complejo Los Senderos, con capacidad para hasta cuatro personas, tiene un valor de $120.000 por noche, lo que equivale a $840.000 la semana. Las unidades, de 28 metros cuadrados, cuentan con cocina separada y vista directa al lago Moquehue, además de acceso a la costa, ya que se ubican a unos 20 metros del agua. Incluyen WiFi satelital, TV, cocina completamente equipada, ropa de cama y toallas, parrilla individual y estacionamiento junto a la cabaña.

Otra alternativa son las Cabañas Península, ubicadas en la zona de la península de Villa Pehuenia, con acceso directo al lago Aluminé. El complejo cuenta con tres cabañas, con capacidad para hasta cinco personas cada una, dos dormitorios, un baño, living con hogar a leña y cocina-comedor totalmente equipada. Los valores son de $190.000 por noche para dos personas ($1.330.000 la semana) y $210.000 por noche para cuatro ($1.470.000 la semana). Las tarifas incluyen patio con mesa y sillas, parrilla, ropa blanca, WiFi y TV satelital.

Además, en las plataformas de reservas online se pueden encontrar alojamientos con tarifas considerablemente más elevadas. Entre ellos figura el complejo Amarras, donde una suite privada con bañera de hidromasaje para hasta cuatro huéspedes tiene un valor de $239.934 por noche, más $50.386 en impuestos y cargos, lo que lleva el costo semanal a $2.032.240.

En un escalón superior aparece el complejo Don Cirillo, que ofrece chalets de montaña completos para hasta cuatro personas, con un precio de $368.481 por noche, al que se suman $77.381 en impuestos y cargos. En este caso, una estadía de siete noches puede alcanzar los $3.121.034, ubicándose entre las opciones más exclusivas de Villa Pehuenia.

Opciones para los amantes de la naturaleza

Para quienes eligen una alternativa más económica y en contacto directo con la naturaleza, los campings ofrecen tarifas que rondan entre los $20.000 y $25.000 por noche por persona, según los servicios incluidos, consolidándose como una de las opciones más accesibles. De esta forma, una semana completa de acampe puede costar entre $140.000 y $175.000.

En los últimos años, los domos y el glamping ganaron protagonismo entre quienes buscan una experiencia diferente, que combine contacto pleno con la naturaleza sin resignar confort. En la localidad, esta modalidad se afianza con propuestas como Domos Moquehue, un complejo ubicado en un entorno de bosque de araucarias milenarias, a pocos kilómetros del lago y del casco urbano.

Se trata de domos geodésicos pensados para dos personas, con baño privado, kitchenette, calefacción ecológica y deck con parrilla. Además, el predio cuenta con espacios comunes, desayuno y opciones de relax. La tarifa por noche es de $145.000, con una estadía mínima de dos noches, mientras que el costo semanal asciende a $1.015.000.

Otra alternativa es Glamping ElcoDomo, que ofrece dos opciones: el Domo Playa, con capacidad para dos personas, tiene un valor de $120.000 por noche ($840.000 la semana) y se destaca por su cercanía al lago, aunque el baño es de uso compartido. En tanto, el Domo Bosque permite alojar hasta cuatro huéspedes, cuenta con baño privado y mayor amplitud, con un precio de $200.000 por noche ($1.400.000 la semana).

En ambos casos, la tarifa incluye cama king size, calefacción, ropa de cama y toallas, vajilla completa, fogón, electricidad, WiFi y sanitarios con ducha de agua caliente. Además, los huéspedes acceden a una hora diaria de kayak o stand up paddle como parte de la experiencia. El predio es pet friendly y suma, de manera opcional, servicios de bienestar como masajes y propuestas de spa.

Un destino repleto de atractivos turísticos

En diálogo con LM Neuquén, la secretaria de Turismo, Eugenia Napolitano, destacó la multiplicidad de espacios costeros rodeados por la belleza de los paisajes de montaña. “El turismo aventura y todas las actividades vinculadas a la naturaleza tienen un fuerte desarrollo en la localidad, con prestadores que ofrecen experiencias de calidad”, aseguró.

En ese sentido, señaló que los visitantes pueden realizar kayak, stand up paddle e incluso hidropedales, propuestas pensadas para disfrutar en familia y en contacto directo con el entorno natural.

Además de los deportes náuticos, se suman propuestas como mountain bike, cabalgatas y trekking, que permiten recorrer senderos cordilleranos y disfrutar del entorno natural.

La oferta gastronómica termina de completar la experiencia en este destino reconocido como la Capital de la Gastronomía Neuquina. La identidad local se refleja en la producción artesanal, con productores de cerveza, gin y emprendimientos dedicados a alimentos elaborados a base de piñón. A esta propuesta se suman chocolaterías y heladerías de elaboración artesanal.

Cómo llegar desde Neuquén

Desde la capital provincial, Villa Pehuenia–Moquehue se encuentra a unos 312 kilómetros. Para llegar en auto, el recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 22 en dirección a Arroyito y continuando hacia Zapala.

Desde allí, el camino continúa por la Ruta Provincial 13, pasando por el sector de Primeros Pinos, hasta llegar a la Ruta Provincial 23, que conduce a Villa Pehuenia. Realizando este camino, se deben atravesar 55 kilómetros de ripio.

En total, el viaje tiene una duración estimada de entre 4 y 6 horas. dependiendo del tránsito, las condiciones climáticas y el tipo de vehículo.