Ladrones cayeron con una importante cantidad de marihuana tras cometer un robo en la calle

La detención se dio el martes por la madrugada. Todos los elementos robados fueron recuperados.

Un operativo para frustrar un robo en la calle y que parecía uno más dentro de la rutina de la Policía neuquina, terminó dejando como resultado un interesante hallazgo. Dos ladrones quedaron demorados tras ser descubiertos con el botín en sus manos y algo más.

Todo ocurrió el martes por la madrugada, cuando alrededor de las 2, efectivos de Comisaría Segunda intervinieron para frustrar un robo en curso a un vehículo estacionado. Por ello, fueron convocados al lugar donde se había observado a dos sospechosos para identificarlos.

A partir de una rápida respuesta y un despliegue preventivo en la zona, los uniformados lograron identificar y demorar a dos personas presuntamente vinculadas al ilícito. Durante el procedimiento, se recuperaron distintos elementos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo; entre ellos mercadería destinada a la venta, como prendas de vestir, gorras, ropa interior y cerca de medio centenar de pares de medias.

Todos los objetos fueron secuestrados conforme a las formalidades legales, tras comprobar que los sospechosos no sabían explicar el origen de los elementos.

Comisaría Segunda Las autoridades de la Comisaría Segunda y Seguridad recibirán a los vecinos el viernes.

Sin embargo, el operativo no finalizó allí, dado que en medio de la constatación de todos los elementos que tenían los sujetos en su poder, se les halló también un paquete con una importante cantidad de una sustancia vegetal, presumiblemente estupefaciente. No obstante, esta no habría sido obtenida del auto ajeno.

Ante esto, se dio intervención al Departamento Antinarcóticos, que procedió a practicar el análisis orientativo, pesaje y secuestro de lo que se confirmó era cannabis sativa, con un peso superior a los 400 gramos.

Finalmente, las dos personas quedaron a disposición de la Justicia, mientras que desde la fuerza destacaron la rapidez del accionar policial, que permitió no solo el esclarecimiento del hecho, sino también reforzar la prevención en resguardo de la seguridad pública.

Un allanamiento El Chañar permitió recuperar una moto robada y marihuana

Días atrás, un impactante operativo tuvo lugar en San Patricio del Chañar este viernes, cuando un vecino se presentó para radicar la denuncia por el robo de su motocicleta días atrás. En la búsqueda del vehículo, también se logró el secuestro de casi medio kilo de marihuana.

El viernes por la noche se presentó en la Comisaría n°13 un vecino para solicitar ayuda en la búsqueda de su motocicleta robada días atrás en Añelo, cuya denuncia se encontraba radicada en la Comisaría n°10. En el lugar se presentó con fotografías de la moto y capturas de imagen donde se podía ver al vehículo y al individuo que la tenía en su poder.

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A raíz de este aporte del solicitante, efectivos policiales de área de prevención realizaron tareas de inteligencia, relevamiento de cámaras y consulta a testigos en una zona de toma ilegal de terrenos de la localidad.

De esta forma, Policía logró identificar a la vivienda del sospechoso. Cuando llegaron al lugar, se logró observar que un joven huyó del lugar salto cercos entre las viviendas. Desde el exterior de la casilla era posible distinguir una motocicleta roja de similares características a la denunciada.

El joven que escapaba, de 22 años de edad, fue alcanzado e identificado. Posteriormente se consignó el domicilio y se solicitó una orden de allanamiento a la Fiscalía de Robos y Hurtos.