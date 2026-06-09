Desafío Tecpetrol: estudiantes de todo el país tuvieron un acercamiento realista a la industria

La propuesta los acercó a una experiencia real de la industria energética en donde jóvenes compitieron por un viaje a Vaca Muerta.

Tecpetrol realizó la primera edición de Desafío Tecpetrol , una propuesta destinada a estudiantes avanzados de Ingeniería en Petróleo de todo el país que busca acercar la formación universitaria a los desafíos reales de la industria energética. Los participantes asumieron el rol de equipos directivos de empresas de oil & gas y, a través de un simulador de negocios, debieron tomar decisiones estratégicas vinculadas a distintas etapas de la cadena de valor de la industria.

"Vaca Muerta está generando oportunidades inéditas para las nuevas generaciones de profesionales que hoy buscan un lugar para crecer y desarrollarse. Por eso resulta fundamental acercarles esta realidad a estudiantes que pronto se sumarán a trabajar en nuestra industria”, afirmó Ricardo Ferreiro, Presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, que habló con los jóvenes durante la jornada.

Los participantes fueron estudiantes de Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ), Ingeniería en Petróleo de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ), la Universidad Nacional Arturo Jauretche ( UNAJ ), la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ) y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires ( ITBA ). Además, participaron estudiantes de Ingeniería Química del ITBA.

“Con Desafío Tecpetrol buscamos que los estudiantes conozcan de primera mano los desafíos operativos y de gestión que forman parte de los proyectos que hoy están transformando el futuro energético de Argentina", afirmó María Laura García, Chief Human Resources Officer de Tecpetrol.

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Como cierre de la competencia, el equipo ganador obtuvo como premio una visita a Fortín de Piedra, el yacimiento de gas no convencional más importante de Argentina, ubicado en Neuquén. Allí podrán conocer en campo los procesos, tecnologías y desafíos que forman parte de uno de los desarrollos energéticos más relevantes, que actualmente produce más del 15% del gas que consume el país.

“Es una experiencia muy realista porque uno está acostumbrado a ver libros, y esto nos acerca un montón a la industria. Es una propuesta diferente a las que solemos ver, me parece súper importante que se sigan generando estos encuentros con estudiantes de otras universidades. A partir de aquí uno ya se proyecta en la vida profesional con mucha expectativa de lo que va a ser en los próximos años”, comentó Gianela Lonne, estudiante de la Universidad Nacional del Comahue.

Además de los desafíos técnicos, la iniciativa promovió el intercambio entre estudiantes de distintas regiones del país. Los equipos fueron integrados por participantes de diferentes universidades, una dinámica que buscó fomentar la colaboración, el aprendizaje mutuo y la creación de vínculos entre futuros profesionales de la industria energética.

“El simulador me pareció genial, nos ayuda mucho a saber la manera de desarrollar un proyecto, a tomar decisiones. Me pareció desafiante ponerse de acuerdo con todo el equipo para tomar las decisiones”, complementó Nicolás Destefani, alumno de la misma universidad.

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Demanda de profesionales para acompañar el crecimiento

La propuesta se enmarca en un escenario de alta demanda de profesionales para acompañar el crecimiento de la industria energética. En 2025 se graduaron solo 70 ingenieros en Petróleo en Argentina, mientras que el desarrollo de Vaca Muerta continúa impulsando nuevas inversiones, proyectos y oportunidades laborales en todo el sector.

Desafío Tecpetrol se suma a las distintas iniciativas que la compañía impulsa para contribuir a la formación de los profesionales que demandará el crecimiento de la industria energética. A través de programas como Gen Técnico Roberto Rocca, Becas Roberto Rocca, GenEra Neuquén, Tecpetrol Conecta y Futureá Tecpetrol, se promueven espacios de formación, orientación vocacional, desarrollo de habilidades y acercamiento al mundo laboral para estudiantes y jóvenes profesionales.