Encontraron una mujer muerta en un domicilio particular

En el lugar intervino la Policía de la provincia de Neuquén y de salud. Investigan las causas del deceso.

La noticia estremeció la tarde de este miércoles en Centenario . Familiares de la mujer realizaron la denuncia tras el hallazgo , donde intervino personal de la Policía de Neuquén, de la Comisaría 52 de aquella localidad.

Según los primeros datos, se trata de una mujer de 72 años que fue hallada sin vida por la tarde en una vivienda ubicada en la Peatonal N° 14, en el barrio Los Pioneros de Centenario. El hecho generó la intervención de personal policial y sanitario.

De acuerdo a la información recabada, el episodio se registró alrededor de las 14.30, cuando allegados a la mujer alertaron a efectivos de la Comisaría 52 y al hospital local luego de que sufriera una descompensación en su domicilio. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que ya no presentaba signos vitales.

Investigación en curso

Si bien las primeras hipótesis indican que la muerte podría haberse producido por un paro cardiorrespiratorio, las autoridades activaron el protocolo correspondiente para estos casos. En ese marco, cerca de las 16 el cuerpo fue trasladado a la sede judicial para la realización de la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la provincia del Neuquén, que mantiene hermetismo mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Otro hallazgo de un muerto, en Vista Alegra

Un hombre que era intensamente buscado en la localidad de Vista Alegre, fue hallado muerto el martes por la mañana, poniendo fin al operativo que se había desplegado para dar con su paradero.

El hallazgo se produjo en una zona de chacras de esa localidad, tras más de 24 horas de búsqueda por parte de efectivos policiales y familiares. Roberto Pinochet, de 68 años, había sido visto por última vez días atrás, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda de personas.

Hombre desaparecido en Vista Alegre

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a LM Neuquén el hallazgo del hombre fallecido, cuyo cuerpo yacía en una calle en zona rural de chacras, en cercanías de la calle 11. Las mismas fuentes judiciales indicaron que cerca del cadáver fue hallada una bicicleta.

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil visibilidad, lo que habría retrasado su localización. El caso quedó en manos de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para esclarecer el hecho. Mientras tanto, desde la Policía se dio por finalizado el pedido de ubicación y paradero que se había emitido días atrás.