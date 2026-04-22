Denuncian estafas millonarias de una franquicia de aberturas de la región

Hay más de 10 víctimas de estafa que ya se han contactado con la empresa, originaria de San Carlos de Bariloche.

Una empresa de aberturas de Río Negro está atravesando un duro momento desde que le llueven reclamos por estafas cometidas presuntamente por un exfranquiciado que siguió operando y vendiendo en nombre de la compañía luego de finalizar el contrato.

Carlos Barrera es dueño y fundador de EcoWindows y reside en San Carlos de Bariloche , donde dio comienzo hace más de 25 años a la empresa que hoy maneja junto a su familia. Es uno de los pocos fabricantes y proveedores de aberturas en la región y, viendo la demanda que había en Neuquén capital y alrededores, decidió otorgarle la franquicia de su marca a un hombre que se mostró dispuesto a representarlo en el Alto Valle.

Como todo acuerdo de franquicia, Carlos acordó con esta persona cómo se manejarían las ventas y cómo se dividirían las ganancias. El representante no solo era la cara visible de la marca en la zona Confluencia, sino que además presupuestaba y recibía el dinero directamente de los clientes. En tanto, el dueño se encargaba de hacer que la mercadería fuera enviada desde la fábrica cordillerana a la zona del Alto Valle para ser entregada a cada cliente.

También se le otorgó un local comercial al franquiciado para atender a los clientes y exponer la mercadería, el cual estaba ubicado en Pacheco 452, en Cipolletti.

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El conflicto inició cuando Carlos se percató de que el franquiciado no estaba cumpliendo con las pautas del contrato. Puntualmente, al no enviar el dinero que formaba parte de las ganancias de la empresa.

A pesar del intento de diálogo, el franquiciado no se dio por aludido. Comenzó a evitar las llamadas y mensajes e hizo caso omiso de las intimaciones que se le enviaron para abonar 8 mil dólares que adeudaba y devolver el showroom que se le había brindado para exponer la mercadería. El 31 de marzo de 2025, el contrato se rescindió.

El dueño de la empresa pensó que ese era el final de la pesadilla, pero apenas había comenzado.

Estafas millonarias

Según denuncia hoy Carlos, el franquiciado continuó operando bajo el nombre de EcoWindows: conservó el software brindado por la empresa, y así siguió presupuestando aberturas y comercializándolas, defraudando así no solo a la empresa, sino a decenas de clientes que confiaron en la supuesta representación de la marca y pagaron millones para equipar sus viviendas, pero ya no recibirán las aberturas. Lo viene haciendo bajo su propia empresa.

Todo este desastre saltó gracias a las propias víctimas, que comenzaron a contactarse directamente con los responsables de EcoWindows que trabajan desde Bariloche y que nada sabían de todo esto.

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Hasta el momento, la empresa ha recibido los reclamos de al menos 15 clientes de la región que se convirtieron en víctimas al pagar y no recibir la mercadería. Cada una pagó al embaucador, en promedio, 8 millones de pesos. Sin embargo, temen que haya aún más estafados y que el responsable siga haciendo de las suyas.

Demanda y advertencia

Varias de las víctimas ya avanzan con sus propias denuncias, mientras que Carlos avanza en su propia demanda contra el exfranquiciado. Aunque entiende que algo hay que hacer para frenar la situación cuanto antes. Por eso, desde la empresa se resolvió dar difusión a un comunicado.

"ECO WINDOWS SRL, con la seriedad y compromiso que lo caracteriza, se hará responsable de las contrataciones que legalmente le correspondan", aseguraron.

Finalmente, advirtieron: "Nuestra única página oficial es http://www.ecowindows.com.ar y nuestro teléfonos institucionales son los que la página prevé".

Actualmente, la empresa no cuenta con representación en el área de Neuquén, Cipolletti y localidades aledañas, pero esperan poder reanudar sus operaciones en la región en el corto plazo, mientras buscan avanzar en el conflicto legal contra el franquiciado denunciado.