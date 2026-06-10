Video: la desgarradora reacción de una abuela de 83 años a la que le robaron los ahorros de toda la vida

Los delincuentes, a través de planificadas maniobras lograron robarle los ahorros de toda su vida. El desolador momento quedó grabado.

Los jubilados recibieron una llamada en la que una mujer simuló ser su hija y los convenció de entregar sus ahorros.

Una jubilada de 83 años fue víctima de una millonaria estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” . Los delincuentes, a través de planificadas maniobras lograron robarle los ahorros de toda su vida. Ante la desesperación, la mujer comenzó a los gritos en medio del llanto. El desolador momento quedó grabado.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes en una vivienda ubicada en el macrocentro de la capital santafesina y terminó con momentos de tensión, ya que los ladrones utilizaron la violencia para concretar el robo antes de escapar.

La investigación quedó en manos de las autoridades provinciales, que trabajan para identificar a los responsables mediante el análisis de cámaras de seguridad y el rastreo de las comunicaciones utilizadas durante la maniobra.

Fuentes policiales confirmaron que los delincuentes lograron apoderarse de una suma cercana al millón de dólares, dinero que representaba los ahorros acumulados durante toda la vida.

La mujer comenzó a los gritos en medio del llanto, al darse cuenta que no estaba ayudando a su hija como pensaba, sino que se trataba de un cruel engaño. “¡Ladrones!”, exclamó.

Un millón de dólares: le robaron los ahorros de toda la vida a una abuela de 83 años

El llamado que inició la estafa

Todo comenzó cerca de las 18.50 del martes, cuando sonó el teléfono fijo de una vivienda ubicada sobre calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Yrigoyen. Al atender, la mujer - que estaba acompañada de su esposo de 82 años - escuchó una voz de una mujer que afirmaba ser su hija. Pero la llamada estaba cuidadosamente preparada.

Con un tono de urgencia y absoluta naturalidad, la impostora les advirtió sobre una supuesta operatoria financiera que obligaba a retirar de inmediato los ahorros guardados en moneda extranjera. Según el relato de los delincuentes, el dinero corría riesgo y debía ser entregado a representantes del Banco Nación, quienes pasarían por el domicilio para trasladarlo a una cuenta segura.

Convencidos de que estaban ayudando a proteger sus ahorros, los jubilados aceptaron la propuesta y comenzaron a preparar el dinero.

Los falsos empleados bancarios y el robo

Pocos minutos después de finalizada la llamada telefónica, dos hombres llegaron hasta la vivienda. Los sospechosos se presentaron como empleados del banco y manifestaron que habían sido enviados para retirar los dólares.

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La maniobra parecía desarrollarse según lo planeado por los estafadores. A pesar de esto, la situación cambió cuando llegó el momento de concretar la entrega. De acuerdo con la información difundida por los investigadores, uno de los delincuentes empujó al hombre de 82 años para arrebatarle el bolso que contenía el dinero.

La agresión provocó lesiones leves en la víctima, aunque no requirió una atención médica de gravedad. Con el botín en su poder, los dos sospechosos escaparon rápidamente del lugar y desaparecieron antes de que pudieran ser interceptados.

La suma robada fue estimada entre 800.000 y un millón de dólares, una cifra que convirtió el caso en uno de los golpes más importantes registrados recientemente bajo esta modalidad en la provincia.

La investigación para encontrar a los responsables

Tras el robo, los jubilados se comunicaron con sus familiares y descubrieron que todo había sido una mentira cuidadosamente elaborada. Al comprender que habían sido víctimas de una estafa, realizaron la denuncia correspondiente y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

A partir de ese momento comenzó una investigación destinada a reconstruir cada paso de la maniobra. Los investigadores trabajan sobre distintos elementos de prueba, entre ellos las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el hecho.

Además, se analiza el recorrido realizado por los delincuentes antes y después del robo para intentar determinar cómo llegaron al lugar y hacia dónde escaparon.

Otro de los ejes centrales de la causa es el rastreo de las comunicaciones utilizadas durante la estafa, una herramienta que podría permitir identificar a quienes participaron de la organización del engaño.

El caso volvió a poner en evidencia la vigencia del cuento del tío, una modalidad delictiva que continúa teniendo como principales objetivos a personas mayores.