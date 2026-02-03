Rusherking es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El cantante cayó rápidamente y su paso por la competencia duró menos de lo esperado. El participante entró en medio del repechaje hace dos semanas.

El superlunes en la televisión dejó un nuevo eliminado de las cocinas de MasterChef Celebrity . El reality que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe se quedó con el rating frente al debut de Eugenia “China” Suárez con su ficción en El Trece.

En tanto que el reality de cocinas dejó afuera a quien supo darle contenido en su poco tiempo de estadía ya que tuvo divertidos cruces con Nara. Se trata de Thomas Tobar, mejor conocido como Rusherking .

Según Donato de Santis su plato estuvo repleto de “sabor a pánico” . La consigna de la gala de eliminación era realizar un plato con los ingredientes “bebés” que había en la caja misteriosa.

Germán Martitegui encomendó el uso de la codorniz, aunque no fuera obligatorio, por lo que el músico hizo caso y puso manos a la obra con la delicada ave.

Rusherking se presentó con una codorniz con choclos y hongos grillados, huevo duro y salsa agridulce de limón, melón y miel. “El orden para comerlo es del jurado”, comunicó.

El joven participante no utilizó gran parte de las verduras que tenía en la canasta con el fin de hacer un plato minimalista. “Quería ir por poco”, aseguró cuando Damián Betular indagó al respecto.

Los chefs probaron y quedaron desencantados. “Está un poco pesada la salsa”, comenzó el pastelero en su devolución. Martitegui dijo que la codorniz estaba bien “aunque seca” y que los tres huevos duros que puso en el plato “no ayudaron” en absoluto.

“Una de las consignas de la noche era utilizar los vegetales. Esos dos choclitos ya estaban cocidos y salieron de un frasco. No ayuda”, sentenció Germán.

“Todo este plato tiene sabor a pánico. Están incompletas todas las acciones. Hubo un intento con la salsa, pero el tiempo produjo que se reduzca demasiado. La carne está seca y le falta condimento”, lamentó Donato.

Los peores de la noche fueron Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez. Los dos la tenían difícil, e incluso al actor le compararon lo hecho con un “cenicero con puchos”. El jurado finalmente decidió eliminar al participante que solo duró dos semanas tras el repechaje.

“Yo sabía que entraba a un lugar difícil y me parece justo que se quede Miguel”, opinó Rusherking, que a pesar de que tuviese que abandonar Masterchef Celebrity se mostró contento por la versión que pudo mostrar de él en el programa.