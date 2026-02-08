Fiesta de la Confluencia: el mal clima suspendió un broche de oro para la cuarta jornada

Por cuestiones de seguridad para resguardar al público, ante las fuertes ráfagas de viento, la organización decidió postergar los recitales. Esperan reprogramarlos en base a la agenda de los artistas.

El viento y el polvo en suspensión obligaron a suspender la última noche de la fiesta.

Un viento huracanado y una enorme nube de polvo en suspensión obligaron a cancelar el cierre de la 13° edición de la Fiesta de la Confluencia . Las ráfagas de más de 70 kilómetros por hora provocaron un corte de luz en el escenario y causaron condiciones de riesgo para el público, que abandonó el predio entre el temor y la desilusión.

Los shows de La Joaqui, Dillom y Trueno, que prometían darle un cierre de oro al ritmo de la música urbana, quedaron reprogramados hasta nuevo aviso, después de una jornada de extremo calor que había superado todas las expectativas de convocatoria.

Aunque hasta ahora no se conocen las fechas y horarios de los shows reprogramados, la organización solicitó al público que regresen a sus hogares en forma segura, en un contexto en el que las estructuras se afrontaban a vientos intensos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario LM Neuquén (@lmneuquen)

Una convocatoria plena a puro calor

El pronóstico de calor extremo se cumplía sin excepciones a las 5 de la tarde, cuando los primeros asistentes empezaron a poblar la isla 132 para vivir la última jornada de la Fiesta de la Confluencia. Con un despliegue inédito y una grilla convocante, el cierre de la 13° edición del festival prometía superar cualquier expectativa de convocatoria.

En las primeras tres jornadas, casi un millón de personas recorrieron el predio de la isla 132. Con cuatro escenarios, activaciones del sector privado, juegos infantiles, ferias de emprendedores y un espacio gastronómico, la Fiesta de la Confluencia sedujo al público con una propuesta que excedía la grilla de artistas convocantes como Karina, Luck Ra, Bersuit o Kapanga.

Fiesta de la Confluencia 2026 (12)

Este domingo, además del calor extremo y un tiempo inestable que amenazaba con viento intenso o tormentas aisladas, el lineup de artistas del escenario mayor prometía un cierre a la altura de todo el festival, que se ganó el renombre de ser el más convocante del país. El público adolescente fue el protagonista indiscutido de una noche de cierre dedicado a la música urbana, con nombres como La Joaqui, Dillom y Trueno en la lista de conciertos.

A las 5 de la tarde, el sol se ensañaba con los primeros visitantes, que se agolparon contra la pasarela en forma de diamante cuando divisaron una figura esbelta sobre el escenario. Con una remera blanca y una melena que reflejaba el brillo del sol como un espejo de pelo cobrizo, La Joaqui hizo su prueba de escena junto a sus bailarinas y despertó el entusiasmo de los fanáticos.

Prueba de sonido de la Joaqui en la Fiesta de la Confluencia

La euforia breve dio paso a la calma acostumbrada en la antesala de cada jornada de festival. Pero a las 6, con una puntualidad intransigente, los conductores de la Fiesta saludaron a los pocos valientes que toleraban los 36 grados de calor para no perderse los primeros shows. Los encargados de abrir la grilla fueron, como cada día, los ganadores del Pre Confluencia.

Fiesta de la Confluencia 2026 (7)

Magdalena Vitale con su folk fusión, y Ninio Condenado, el artista oriundo de General Roca, recorrieron el suelo abrasante del diamante negro para despertar al público de ese letargo de siesta. Y así, encendieron el clima de fiesta para una noche de puro ritmo urbano.

A las 7 de la tarde, con 37 grados en el termómetro, el sector preferencial ya estaba casi completo. El público se seguía multiplicando, buscando el refugio del calor con pañuelos en la cabeza, abanicos de cartón y la sombra tímida que ofrecían algunos stands.

"Soy una artista pequeña en un escenario inmenso", dijo Femi, la artista neuquina, entre canción y canción. Con una botella de agua en la mano, recorría el diamante de la Fiesta afrontando un sol impiadoso. "¿Cómo están? ¿Incinerados?", preguntaba a ese mar de adolescentes de zapatillas que se congregaban para un cierre a ritmo de la música urbana.

Fiesta de la Confluencia 2026 Femi (1)

Femi se retiró del escenario con un sol abrasador. Su presencia engrosó el protagonismo femenino sobre el escenario de la Fiesta, que este año superó la cuota de artistas mujeres que está establecido por ley. Y le siguió Tizishi, otra cantante urbana que ganó protagonismo estos últimos años en las redes sociales.

"Para mí estar acá es un sueño cumplido", dijo Tizishi entre canción y canción. El público ya cubría casi por completo el piso plástico del sector preferencial, y unas nubes espesas cubrían el cielo de la isla 132 como una amenaza latente. Los abanicos de cartón se agitaban por inercia, como una herramienta inútil ante el agobio del calor húmedo de este domingo.

Un temporal de viento que obligó a suspender el show

Con el viento tormentoso agitando sus largos mechones de pelo rubio, Tizishi se lució con su color de voz único y una reversión de frestyle de "Canción de las simples cosas", la composición de César Isella que popularizó Mercedes Sosa.

IMG_1963

En cuestión de segundos, las ráfagas de viento incrementaron su velocidad y una gran nube de tierra en suspensión opacó la vista del escenario. Fue entonces cuando las imponentes luces del escenario se apagaron por completo, y los micrófonos se Tizishi de volvieron inútiles.

En medio del temporal de viento, y mientras la Policía acudía al backstage para reparar el desperfecto, el público aguardaba en medio de la tierra y la incertidumbre. Después de 25 minutos de show, la artista y su banda tuvieron que interrumpir prematuramente su presentación. Resignados, recorrieron el diamante y saludaron al público para cosechar una ovación del público, mientras la noche y el viento oscurecían el paisaje.

IMG_1989

Veinte minutos después del corte de luz, las luces y la música volvieron al escenario. Con la energía llegó un grito eufórico del público, que temía ante los rumores de suspensión del festival que se habían esparcido a toda velocidad.

Si bien la energía volvió y los escenarios se iluminaron otra vez. Sin embargo, el viento se tornaba cada vez más intenso, y una nube de tierra en suspensión causó un contexto peligroso para el público. Las estructuras montadas para el escenario y el sonido temblaban ante los embates de las ráfagas violentas, lo que obligó a los organizadores a decidir sobre la continuidad del festival.

IMG_1984

En primer término, se suspendieron los juegos mecánicos, las sillas voladoras y también las actividades del escenario Limay. Ante un pronóstico que vaticinaba más viento para el resto del domingo, los conductores tomaron el micrófono para anunciar la suspensión del festival.

Pese a la bronca de los asistentes, que esperaron durante horas ante el calor intenso para ver los espectáculos, la marea de público se retiró lentamente de la Isla 132, en medio de las ráfagas que seguían azotando las orillas del Limay.