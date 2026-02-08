¿Se viene el agua? qué dice el pronóstico para la última noche de la Fiesta de la Confluencia

El domingo cierra con un abrupto descenso de la temperatura qué se mantendrá en el comienzo de la semana. Además, ráfagas de viento muy intensas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) este domingo 8 de febrero, durante la jornada de cierre de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén capital, se espera un aumento marcado de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas hacia la noche y ráfagas de viento fuertes.

El calor es el protagonista de la tarde, con la máxima tocando los 35 grados y un índice UV, que mide la intensidad de los rayos dañinos del sol, en valores muy altos. Con el correr de las horas, especialmente a partir del atardecer, el cielo comenzará a poblarse de nubes.

Hacia la noche, la temperatura descenderá abruptamente en torno a los 15 grados, y las ráfagas de viento que irán rotando del sudeste al sudoeste, pueden alcanzar los 76km/h en horas de la noche. Con este panorama, el pronóstico de la autoridad de cuencas indica serias probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

El informe del organismo señala que el ingreso de aire más frío durante la noche no solo incrementará la inestabilidad, sino que también marcará el inicio de un descenso de la temperatura para el comienzo de la semana, que no pasará del techo de los 30º.

pronóstico domingo

Qué ver este domingo en el Escenario Confluencia

18.00 | Magdalena Vitale

18.30 | Ninio Condenado

19.00 | FEMI

20.20 | Tizishi

21.20 | La Joaqui

22.40 | Dillom

00.20 | Trueno

Escenario Limay

18.30 | Ya tu sabes ensamble

19.50 | Dara Villar

21.30 | Joaquín Martínez

22.15 | Juan Manuel Parada Curbelo Payador

22.30 | Estefanía Arias

23.20 | Khanto

Escenario Energy Arena (electrónica)

19 | Tomi Belloso

20:30 | Seki

22 | Guus Muñoz B2B Bautista Di Tella

23 | Schuffeneger

00 | Darío Arcas

La grilla completa del escenario infantil

El domingo 8 se presentará la Compañía Terráquea con "Jacinta y el Duende de la Siesta", desde las 19. El cierre del escenario infantil será el domingo a las 20, con el Dúo D2, que presentará el show "Cirqueando en familia".

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo anotarse al sorteo de una casa

Una de las grandes novedades de la 13° edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 será el sorteo gratuito de una casa entre todas las personas que asistan al festival en Neuquén. El anuncio generó expectativa y suma un fuerte componente social al evento cultural más convocante de la región.

El sorteo se realizará el domingo, durante una de las jornadas centrales de la fiesta. Para participar, las personas interesadas deberán inscribirse de manera gratuita en el stand de Vivienda Roca, ubicado dentro del predio de Isla 132. El trámite es simple y presencial, y está abierto a todo el público asistente.