En fotos: así se vive el último día de la Fiesta de la Confluencia

A partir de las 18, la Isla 132 comenzó a recibir a las personas que van a disfrutar de los shows previstos.

Este domingo es el cuarto y último día de la Fiesta de la Confluencia 2026 y miles de personas ya copan el predio, listos para disfrutar de los espectáculos que se presentarán en cada uno de los escenarios. Artistas locales y nacionales ya se encuentran en Neuquén para deleitar al público.