La Mañana Fiesta de la Confluencia

En fotos: así se vive el último día de la Fiesta de la Confluencia

A partir de las 18, la Isla 132 comenzó a recibir a las personas que van a disfrutar de los shows previstos.

Domingo 8 de febrero

Domingo 8 de febrero, cuarto y último día de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Este domingo es el cuarto y último día de la Fiesta de la Confluencia 2026 y miles de personas ya copan el predio, listos para disfrutar de los espectáculos que se presentarán en cada uno de los escenarios. Artistas locales y nacionales ya se encuentran en Neuquén para deleitar al público.

Desde las 18, ya pudieron comenzar a deleitarse con las primeras presentaciones. Mientras los stands más originales se esperan a curiosos e interesados.

Mirá todas las imágenes

Fiesta de la Confluencia 2026 Femi (3)
Fiesta de la Confluencia 2026 (1)
Fiesta de la Confluencia 2026 (6)
Fiesta de la Confluencia 2026 (5)
Fiesta de la Confluencia 2026 (4)
Fiesta de la Confluencia 2026 (3)
Fiesta de la Confluencia 2026 (19)
Fiesta de la Confluencia 2026 (18)
Fiesta de la Confluencia 2026 (17)
Fiesta de la Confluencia 2026 (16)
Fiesta de la Confluencia 2026 (15)
Fiesta de la Confluencia 2026 (14)
Fiesta de la Confluencia 2026 (13)
Fiesta de la Confluencia 2026 (12)
Fiesta de la Confluencia 2026 (11)
Fiesta de la Confluencia 2026 (10)
Fiesta de la Confluencia 2026 (9)
Fiesta de la Confluencia 2026 (8)
Fiesta de la Confluencia 2026 (24)
Fiesta de la Confluencia 2026 (23)
Fiesta de la Confluencia 2026 (22)
Fiesta de la Confluencia 2026 (21)
Fiesta de la Confluencia 2026 (20)

