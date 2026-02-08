En fotos: así se vive el último día de la Fiesta de la Confluencia
A partir de las 18, la Isla 132 comenzó a recibir a las personas que van a disfrutar de los shows previstos.
Este domingo es el cuarto y último día de la Fiesta de la Confluencia 2026 y miles de personas ya copan el predio, listos para disfrutar de los espectáculos que se presentarán en cada uno de los escenarios. Artistas locales y nacionales ya se encuentran en Neuquén para deleitar al público.
Desde las 18, ya pudieron comenzar a deleitarse con las primeras presentaciones. Mientras los stands más originales se esperan a curiosos e interesados.
