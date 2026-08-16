Una ex Gran Hermano debió cerrar su local por la crisis: "Somos una empresa que hoy quebró"

Flor Cabrera, concursante de la edición 2023 del reality show, aseguró que el bajo nivel de ventas derivó en el final de la compañía.

Flor Cabrera, participante de Gran Hermano 2023 , anunció con profunda tristeza el cierre de su local de indumentaria Kavré , ubicado en el barrio porteño de Flores. El emprendimiento familiar llevaba diez años de actividad y, según explicó, la situación económica volvió imposible sostenerlo. A través de sus redes sociales, la joven compartió un video para comunicar la decisión y expresó el dolor que le provoca bajar las persianas de un negocio que fue parte de su vida durante una década.

“Lamentablemente, esta es una noticia que no tenía ganas de dar ”, reconoció la joven en el video que publicó para sus seguidores. Visiblemente afectada, contó que el local cerrará sus puertas luego de años de trabajo y sacrificio. “Me duele el corazón, pero de una manera única e inigualable ”, agregó al referirse al momento que atraviesa junto a su familia. La ex participante del reality dejó en claro que no se trató de una elección personal, sino de una situación que terminó obligándolos a tomar la difícil determinación.

En el mensaje escrito que acompañó las imágenes, Cabrera fue todavía más contundente al explicar el motivo detrás del cierre. “ Somos una empresa familiar que hoy quebró , y no nos queda otra que cerrar las puertas”, expresó. La influencer detalló que Kavré no era solamente un emprendimiento comercial, sino también una fuente de ingresos fundamental para todos sus integrantes. Después de una década de actividad, reconoció que llegaron a un punto límite y resumió el desgaste con una frase contundente: “No damos más” .

El cierre del local ubicado en Flores representa así el final de una etapa que comenzó mucho antes de que la ex concursante alcanzara popularidad por su participación en Gran Hermano. Durante estos años, la ex concursante combinó su exposición pública con el trabajo al frente del emprendimiento. La noticia generó mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, que acompañaron la publicación y destacaron el esfuerzo realizado durante todo este tiempo para mantener el negocio familiar.

Flor Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, cerró su local de ropa después de 10 años: "Nos fundimos". https://t.co/HynSln5rvZ pic.twitter.com/zNSFMPk4pB — MDZ Online (@mdzol) August 14, 2026

Pese a la tristeza por la situación, Cabrera anticipó que Kavré tendrá una última etapa antes de cerrar definitivamente sus puertas. La ex Gran Hermano anunció una liquidación total del stock disponible, por lo que sus clientes podrán acceder a los productos durante los próximos días. Además, aseguró que continuará en contacto con la comunidad que acompañó al emprendimiento durante estos diez años, mientras intenta encontrar una nueva manera de seguir adelante.

“Gracias por tantos años por bancarnos”, expresó Flor al despedirse de quienes fueron clientes y acompañaron el proyecto. La joven también hizo referencia al contexto económico que atraviesan muchos emprendimientos y pequeños comercios del país. “Y bueno, a seguir remando en este país tan difícil”, concluyó en el video, con una mezcla de tristeza y resignación frente a una decisión que, según explicó, terminó siendo inevitable.

Flor Torrente también cerró su propia marca

El cierre de Kavré se conoció el mismo día en que otra figura vinculada al espectáculo anunció una decisión similar. Flor Torrente comunicó el final de Helicia, la marca de indumentaria y accesorios veganos que había fundado en 2013 junto a su socia, Agustina Bruzon. Después de 13 años de actividad, ambas decidieron ponerle punto final al proyecto y compartieron un mensaje de despedida con su comunidad.

“Después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, expresó la actri frente a cámara, visiblemente emocionada. Su socia también se refirió al momento que atraviesan y definió la decisión como el cierre de una etapa. “Es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor”, sostuvo Bruzon al explicar que ambas buscan ahora concentrar sus energías en nuevos proyectos.