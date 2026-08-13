Lolo Poggio se puso de novia con el ex de Daniela Celis, un ex Gran Hermano.

La relación entre Lolo Poggio y Nick Sícaro comenzó a tomar fuerza después de varias especulaciones y terminó siendo confirmada públicamente por ambos. La hermana de Juli Poggio decidió blanquear el noviazgo durante un stream, acompañada por el propio Nick, y así puso fin a los rumores que circulaban desde hacía varios días.

Así, una vez más nació un nuevo amor entre los pasillos de Gran Hermano y que toma fuerza en el exterior. Según contó Lolo, el interés por el galán apareció desde el primer momento, aunque había una situación que hacía que todo fuera más delicado.

Lolo Poggio reconoció que Nick Sícaro le gustó al instante de conocerlo, pero que inicialmente tuvo que manejar sus sentimientos debido al vínculo que el influencer había mantenido con Daniela Celis , quien es una de las mejores amigas de su hermana. “En la casa, él me había gustado ahí. Después yo salí y había otra situación, respeto y nada sucedió”, explicó.

El romance generó especial repercusión justamente por ese antecedente. Nick había protagonizado meses atrás una relación con Daniela, que había sido blanqueada públicamente después de varios coqueteos y encuentros entre ambos. Incluso, el propio Sícaro había contado que la respetaba y que quería avanzar de a poco con ella. Sin embargo, esta relación no prosperó y ambos decidieron distanciarse.

"Siento que conectamos un montón y que es mutuo. Me encantó poder coincidir con ella y estoy re contra contento", confesó él en el mismo stream. "Cuando entré en la casa tres semanas siempre me gustó Lolo. Desde el principio sentí una atracción y cuando salí, pasaron cosas. A mí me dolió irme y que ella se haya quedado ahí", detalló, sobre cómo surgió este amor, evitando mencionar su breve romance con Celis.

Cómo fue el fin de la relación de Daniela Celis con Nick Sícaro

En diálogo con “Entrevista Rosa”, el ciclo de Seba Monzoni, Daniela Celis explicó que decidió confirmar la ruptura con Nick Sícaro porque la situación había quedado expuesta públicamente. “Lamentablemente fue blanqueada porque ocurrió todo en cámara, si no ni lo hacía. Tampoco estoy conociendo a alguien y ya lo presentó”, lanzó la ex hermanita. A su vez, la mujer reveló por qué esta relación no prosperó ni tuvo tiempo de formalizarse.

“No funcionó porque él tenía que haber dado un poquito más. No estaba tan interesado y yo tampoco”, reconoció. Además, contó que necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos para evitar que continuaran relacionándolos públicamente. “Si me veían con otra persona, iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, aseguró, dejando en evidencia que Nick pudo haber tenido otro romance.

Recordemos que durante su estadía en la casa de Gran Hermano, en la temporada 2022-2023, Daniela Celis conoció a Thiago Medina, con quién llegó a tener dos hijas gemelas. Luego, luego de confirmar la separación de la pareja, el ex Gran Hermano sufrió un grave accidente con su moto que puso en peligro su vida. Tras recuperarse, y luego de acompañarlo todos los días que estuvo internado, cada uno retomó su vida. En los últimos días surgió una grave denuncia de abuso sexual en contra de Thiago, hecha por una prima del influencer.