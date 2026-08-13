Úrsula Corberó cumplió años y festejó con una foto de su hijo Dante

La actriz española compartió un tierno posteo para festejar su cumpleaños. Qué escribió la pareja del Chino Darín.

Úrsula Corberó vivió uno de los momentos más especiales en su vida, porque cumplió años. Pero no fue uno más, sino que se trató del primero junto a su hijo Dante , que nació el 9 de febrero en Barcelona fruto de la relación con el Chino Darín , hijo del actor Ricardo Darín .

La actriz española cumplió este martes 37 años y lo celebró con una imagen que mostró en sus redes sociales. La protagonista de La Casa de Papel compartió una foto del bebé, gateando sobre una alfombra. Hipnotizada con cada paso del niño que continúa creciendo, escribió unas palabras que demuestran el amor por el niño: “El mejor cumple de mi vida so far”, escribió.

En la foto publicada se lo ve con un vestuario estampado con naranjas, lo que le aportó una ternura particular. Desde la aparición de Dante , abrió su privacidad al público y muestra detalles de su nueva vida con la niña.

Natalia Oreiro sorprendió con los hobbies de su hijo Atahualpa

Después de 15 años, Natalia Oreiro volvió a sentarse en la mesa de Mirtha Legrand y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la charla al hablar de su hijo, Atahualpa, fruto de su relación con Ricardo Mollo.

La actriz compartió algunos detalles sobre la personalidad del adolescente y contó cuáles son las actividades que más disfruta actualmente. El encuentro se produjo en la previa del estreno de "Yo, Narciso, película" que tiene a Oreiro como parte de su elenco junto a Moria Casán y Adrián Suar, quienes también participaron de la tradicional mesa televisiva.

Durante la conversación, Mirtha Legrand quiso conocer más sobre la vida familiar de la actriz y le preguntó por su hijo. Con evidente orgullo, Natalia reveló cómo se encuentra el adolescente, que actualmente tiene 14 años: “Está hermoso. Tiene 14 años”, contó Natalia cuando La Chiqui le preguntó por Atahualpa.

Natalia Oreiro volvió a ser parte de la Mesaza de Mirtha Legrand.

Las pasiones de Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

La respuesta de Oreiro despertó la curiosidad de Moria Casán, quien quiso saber si el adolescente había heredado la vocación artística de sus padres, especialmente por la fuerte presencia de la música en la familia: “¿Él es músico?”, le preguntó la actriz.

Natalia explicó entonces que la música forma parte de la vida de Atahualpa, aunque no es su única pasión. Según contó, el joven participa de actividades musicales junto a otros compañeros de su escuela y comenzó a explorar distintos instrumentos: “Toca la trompeta. Es parte de la orquesta de su escuela y empezó con una bandita con sus compañeros. Le gusta la música, pero tiene muchas inclinaciones”, contó la actriz, visiblemente orgullosa.

Pero el adolescente también encontró intereses alejados de los escenarios. Oreiro contó que disfruta especialmente de actividades relacionadas con la creatividad, los trabajos manuales y la mecánica: “Le gusta mucho la mecánica de los autos. Le encanta la carpintería, le encanta hacer origamis, navegar. Sabe cambiar lo que sea necesario”, enumeró Oreiro durante la charla con Mirtha Legrand.

Una faceta poco conocida de Atahualpa

Las declaraciones de Natalia permitieron conocer una faceta poco habitual de la vida de su hijo, a quien la actriz suele mantener alejado de la exposición pública. Aunque creció rodeado de música, cine y televisión por la trayectoria de sus padres, Atahualpa desarrolló intereses propios que van desde tocar la trompeta hasta la carpintería, los origamis, la navegación y la mecánica de autos.

Atahualpa es el único hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, pareja que mantiene una relación desde hace más de dos décadas. En esta oportunidad, la actriz decidió compartir algunos detalles sobre el adolescente y dejó en evidencia el orgullo que siente al verlo descubrir sus propias pasiones.