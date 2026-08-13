El impactante look de Natalia Oreiro en la avant premiere de "Yo, Narciso"

La artista brilló en la alfombra roja de la película, que ya tiene fecha de estreno, con un look particular.

Natalia Oreiro brilló en la avant premiere de "Yo, Narciso", una nueva película que estará en los cines a partir de este jueves 13 de agosto, con un look impactante que llamó la atención desde el primer instante en el que pisó la alfombra roja. Vestido ajustado y con una estética particular para la presentación de una producción enfocada en la comedia, y que es protagonizada y dirigida por Adrián Suar .

Caminó por la pasarela y brilló con un vestido ajustado al cuerpo que destacaba su figura, con cuello halter, y una propuesta particular: cubierto en su totalidad con lentejuelas de color anaranjado, rojizos y cobrizos, que le daba un aspecto hiper particular que atrapó las miradas de todos.

Ese producto fue acompañado por un tapado de cuero negro que reposaba sobre los hombros y le aportaba equilibrio para cortar, en menor medida, con la brillantez que generaban las lentejuelas. A su vez, en combinación con este aspecto, sumó unas botas negras de caña media con taco alto.

De pies a cabeza, todo pensado. Su peinado fue particular: hizo uso de un efecto wet, hacia atrás, con pocos mechones bajando por su rostro que le sumó una presencia avasallante. Se trató también de un corte shag con capas y flequillo.

Las fotos del look

De qué trata la película

La misma tiene como enfoque a una profesora de sociología que investiga, para realizar un nuevo libro, a un egocéntrico cirujano plástico. Para eso se hace pasar como paciente. Pero la investigación se vuelve compleja cuando "se complica cuando la línea entre la investigación y la atracción real se difumina".

El equipo de la producción

Dirección: Adrián Suar. Elenco: Adrián Suar, Natalia Oreiro, Sofi Morandi, Julieta Zylberberg, Mariano Saborido, Camila Peralta, Eleonora Wexler, Fernanda Metilli, Moria Casán, Jessica Abouchain, Andy Chango, Patricia Viggiano. Duración: 95 minutos. Calificación: G - Audiencia general. Distribuidora: Walt Disney Company. Guion: Pablo Solarz, Adrián Suar. Fotografía: Guillermo Nieto. Música: Nicolás Sorín. Edición: Florencia Efrón.