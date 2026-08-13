A los 55 años, Lizy Tagliani dio un giro inesperado en su carrera y reveló su nueva pasión

La conductora se asoció a un amigo y comenzó una nueva etapa en su vida. La feliz noticia la compartió en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Lizy Tagliani es una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo y sorprendió en sus redes sociales con una noticia que sorprendió a sus seguidores por un giro inesperado en su carrera. La humorista eligió combinar sus compromisos teatrales, su carrera de abogada y sumergirse en un nuevo rubro.

Sin dejar su pasión que es el teatro, Tagliani se lanzó al mercado inmobiliario y abrió una inmobiliaria en Adrogué, el barrio donde vive.

De esta manera, la conductora que se asoció con un amigo relanzó una firma tradicional de la zona que a partir de ahora lleva el nombre Clemeno Propiedades By Lizy. La iniciativa recupera uno de los nombres con más años de trayectoria en Adrogué. En esta nueva etapa, la artista sumó su impronta y una generación más joven al proyecto, apostando por un rubro completamente distinto al artístico.

En paralelo, Lizy continuará con sus compromisos en el teatro y avanza con sus estudios de Derecho. Al mismo tiempo, se sumará a MasterChef Celebrity. El salto del escenario y la pantalla a la actividad inmobiliaria sorprendió a su público. A semanas de terminar la obra que la consagró en Calle Corrientes, la artista decidió apostar por un nuevo reto profesional en su querido barrio.

La apertura de la inmobiliaria marca una etapa diferente en la carrera de la actriz, que sigue sumando proyectos y desafíos fuera del mundo del espectáculo.