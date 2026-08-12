La reacción de Chechu Bonelli acerca del casamiento de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: "Estoy cansada".

Chechu Bonelli habló acerca de los rumores de casamiento de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras . La periodista y conductora no esquivó el tema y se mostró conciliadora con su exmarido y papá de sus tres hijas.

Bonelli fue abordada por las cámaras de Intrusos a la salida de su ciclo de stream. “Están buscando a la persona equivocada”, lanzó entre risas tras la consulta del movilero.

Al ser consultada sobre el supuesto escándalo en un restaurante y la propuesta de casamiento, Chechu Bonelli expresó: “No tengo idea de nada. Siempre agarro el rebote de cosas que yo no tengo nada que ver”. Respecto a si ella o sus hijas están al tanto, aclaró que la situación sigue tan tensa como al principio. “No tengo diálogo. Ojalá que el tiempo ayude. Me encantaría diálogo por mis hijas sobre todo”, sostuvo.

Uno de los cronistas comentó que Cvitanich dijo en varias oportunidades que Figueiras intentaba ser conciliadora. “No, no, nunca lo sentí. No sé, no tengo ni idea. El que tiene que de última tener una comunicación conmigo es él, no tiene que haber ningún tipo de mediadora”, opinó. Sin embargo, remarcó que si Figueiras se acerca ella no tendría problema en conversar: “Me encantaría”.

En este sentido, remarcó que tienen un acuerdo firmado y que ella pone todo de sí para evitar problemas. “Trato de no subir cosas que generen polémica, trato de no exponer mucho mi vida privada... Desde el momento que uno sube y expone cosas, hay rebotes. Bueno, en este caso, por ahí hay situaciones de ellos que siempre termino yo en el medio, cuando no debería ser así porque no formo más parte de la vida de Darío”, reclamó.

Y continuó: “No es que quiero meter cizaña, pero vienen a buscarme a mí para decir ‘cómo reaccionó Chechu’... Chicos, ya está, qué sé yo. Nunca voy a desear el mal a nadie, no va con mi esencia y con mis principios”. “Sí les puedo decir que desde el momento que pasó lo que me pasó, cambié un montón. Nada, hoy mi relación con él es a través de mails y tenemos 48 horas para contestarnos. Es todo el tipo de diálogo que hoy tengo y con abogados de por medio”, concluyó.

Qué pasó entre Dario Cvitanich e Ivana Figueiras

Ivana Figueiras estalló en redes sociales después de que a principios de esta semana trascendiera que habría protagonizado una escandalosa pelea con Darío Cvitanich en un restaurante. Lejos de la polémica, la empresaria dejó en claro que están en su mejor momento: se contactó con la periodista Paula Varela y, según informó la panelista, le dijo que esa misma noche el ex futbolista le propuso casamiento.

Este lunes, al aire de Intrusos, contaron que en la noche del viernes la pareja cenó en el Palacio Duhau, pero que todo terminó en escándalo después de que la modelo le revisara el celular a su pareja.

Harta de los trascendidos, la propia Figueiras se comunicó con Varela, desmintió la pelea y le contó que se casa. “Está chequeado. Él le propuso casamiento esa noche. No estaban discutiendo, hubo una cosa interna de algo familiar y que ellos estaban comentando algo, pero que nunca fue discutido”, dijo la periodista después de hablar con la protagonista de la historia.