Tini Stoessel mostró algunos detalles de los preparativos de su casamiento con De Paul

Después de meses de rumores y especulaciones, Tini Stoessel confirmó una de las noticias más esperadas por sus seguidores: se casará con Rodrigo De Paul . La cantante comenzó a compartir algunos detalles de los preparativos y viajó a París para avanzar con uno de los aspectos más importantes de la celebración: la elección de su vestido de novia.

A través de sus redes sociales, la artista mostró parte del recorrido y dejó ver la emoción que atraviesa durante esta nueva etapa: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini junto a una mención al futbolista. El viaje a Francia también quedó registrado en sus historias de Instagram. Antes de abordar el avión, la cantante anticipó que comenzaría a definir algunos detalles de su look para el gran día: “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido . Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

Sin embargo, la producción de contenido tuvo un inconveniente inesperado. Tini descubrió que el material que había grabado antes de viajar no se había guardado: “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”. Ya instalada en París, la cantante continuó compartiendo momentos junto a su amiga Carito y mostró parte de la intimidad de la preparación: “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada . Me acabo de despertar ”, expresó al contar cómo comenzaba su jornada.

Cuándo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul está prevista para el 19 de diciembre y tendrá como escenario el Dock Haras, una exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz. La organización del evento estaría en manos de la reconocida wedding planner Bárbara Diez. Mientras la pareja avanza con los preparativos, en las últimas horas apareció una versión que suma un nuevo capítulo a la historia.

En el programa La mañana con Moria, Gustavo Méndez habló sobre un supuesto distanciamiento entre Tini y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según el periodista, esa situación podría tener consecuencias en la celebración: “Tini está peleada con sus padres y en este momento se encuentra de vacaciones en París. A mí me llegó una información exclusiva que es tremenda: me dicen que Alejandro y Mariana no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul, que es el 19 de diciembre”. Méndez aclaró que las invitaciones todavía no fueron enviadas oficialmente, aunque aseguró que las personas más cercanas ya conocerían la situación: “Todavía no se mandaron las tarjetas de invitación, pero están avisados”, sostuvo.

Cambios en su carrera artística

Por otra parte, el periodista vinculó el supuesto conflicto familiar con una posible modificación en el manejo profesional de la carrera de Tini. En ese sentido, afirmó: “Quiere buscar otro representante y está pasando algo parecido a lo que le sucedió al Kun Agüero, que es que quiere modificar quién maneja todo su dinero”. Por el momento, se trata de una versión difundida en televisión y no hubo una confirmación pública de Tini Stoessel ni de sus padres sobre el supuesto distanciamiento.