El original regalo de aniversario que Pedro Alfonso le dio a Paula Chaves: "Toda mi vida manifesté esto".

El actor sorprendió a la conductora con un presente más que especial en una fecha importante para la pareja.

Pedro Alfonso sorprendió a Paula Chaves con un regalo más que especial al cumplirse una fecha importante para los dos: el 8 de agosto fue el primer día en que él le habló en un evento solidario.

La modelo recordó aquel día donde coincidieron en Un sol para los chicos y fue ahí cuando el entonces productor televisivo se acercó a hablarle. Y a partir de ahí, la historia de amor que todos conocemos.

Con el correr de los años la historia es conocida por todos: el casamiento en 2014 y la hermosa familia que formaron Pedro Alfonso y Paula Chaves con tres hijos, siendo una de las parejas que más años lleva junta en el espectáculo local.

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Con motivo del aniversario especial para la pareja, el actor sorprendió a la conductora con mucho humor al cumplirse la fecha tan especial para los dos y sorprendió a la modelo apareciendo en la habitación y cantando un tema especialmente pensado y en ritmo cuartetero, acompañado también de sus hijos y las mascotas.

Al reflejar ese momento desde su cuenta en Instagram, la modelo se mostró conmovida por el recorrido juntos: "Yo siento que toda mi vida manifesté esto. Me imaginaba en una casa llena de niños. Perros rescatados. Y alguien que me ame por lo que soy, así tal cual", comenzó. "El Universo me escuchó y me lo cumplió superando todo lo que soñé. El 8/8 cumplimos 16 años de qué me hablo por primera vez jajajaja", continuó a flor de piel.

Y cerró: "Nos acordamos porque fue en Un Sol Para los Chicos, no porque festejemos fechas, de hecho no festejamos aniversarios jaja y me hizo un tema. Nos amó más que a nada en este mundo".

Paula Chaves le reclamó a Mario Pergolini un premio que nunca recibió

Paula Chaves recordó su paso por el reality Super M durante su visita a Otro día perdido y reveló que uno de los premios que ganó hace más de 20 años nunca llegó a sus manos. La confesión desató un divertido ida y vuelta con Mario Pergolini. La visita de Chaves a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, dejó uno de los momentos más comentados de la emisión del miércoles 1 de julio. Lo que comenzó como un repaso por los primeros pasos de la modelo en el mundo de la moda terminó con un inesperado reclamo en vivo por un premio que, según aseguró, nunca recibió.

Durante la entrevista, ambos recordaron su participación en Super M 2003, el reality que impulsó la carrera de Paula Chaves y que también marcó el inicio de su vínculo laboral con Pergolini. Entre imágenes de archivo y anécdotas, la charla tomó un giro inesperado cuando la conductora reveló una vieja deuda pendiente.

La producción del ciclo emitió imágenes de la gran final de Super M 2003, certamen que Paula Chaves ganó cuando tenía apenas 18 años y que le abrió las puertas de la reconocida agencia de Ricardo Piñeiro, uno de los principales referentes del modelaje argentino de aquella época. Mientras repasaban aquel momento que cambió su carrera, Mario Pergolini destacó cómo ese triunfo fue el punto de partida para que la modelo se consolidara primero en las pasarelas y luego como una de las conductoras más populares de la televisión.

Fue entonces cuando Paula recordó los premios que obtuvo tras consagrarse campeona. Además del contrato con la agencia de Piñeiro, recibió un automóvil. Sin embargo, hubo otro premio que, según contó entre risas, jamás pudo disfrutar. Con humor, Paula Chaves sorprendió al revelar que el viaje a París, anunciado como parte del premio del reality, nunca llegó a concretarse. La confesión tomó desprevenido a Mario Pergolini, quien intentó reconstruir qué había sucedido con ese reconocimiento prometido hace más de dos décadas.