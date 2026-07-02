Paula Chaves le reclamó a Mario Pergolini un premio que nunca recibió

Paula Chaves recordó su paso por Super M durante su visita a Otro día perdido y reveló que uno de los premios que ganó nunca llegó a sus manos.

Paula Chaves recordó su paso por el reality Super M durante su visita a Otro día perdido y reveló que uno de los premios que ganó hace más de 20 años nunca llegó a sus manos. La confesión desató un divertido ida y vuelta con Mario Pergolini .

La visita de Chaves a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, dejó uno de los momentos más comentados de la emisión del miércoles 1 de julio . Lo que comenzó como un repaso por los primeros pasos de la modelo en el mundo de la moda terminó con un inesperado reclamo en vivo por un premio que, según aseguró, nunca recibió.

Durante la entrevista, ambos recordaron su participación en Super M 2003, el reality que impulsó la carrera de Paula Chaves y que también marcó el inicio de su vínculo laboral con Pergolini. Entre imágenes de archivo y anécdotas, la charla tomó un giro inesperado cuando la conductora reveló una vieja deuda pendiente.

Super M Paula Chaves en Súper M.

Paula Chaves recordó el premio que nunca recibió tras ganar Super M

La producción del ciclo emitió imágenes de la gran final de Super M 2003, certamen que Paula Chaves ganó cuando tenía apenas 18 años y que le abrió las puertas de la reconocida agencia de Ricardo Piñeiro, uno de los principales referentes del modelaje argentino de aquella época.

Mientras repasaban aquel momento que cambió su carrera, Mario Pergolini destacó cómo ese triunfo fue el punto de partida para que la modelo se consolidara primero en las pasarelas y luego como una de las conductoras más populares de la televisión.

Fue entonces cuando Paula recordó los premios que obtuvo tras consagrarse campeona. Además del contrato con la agencia de Piñeiro, recibió un automóvil. Sin embargo, hubo otro premio que, según contó entre risas, jamás pudo disfrutar.

Embed - "VAMOS A JUICIO": CRISIS ENTRE PERGOLINI Y PAULA CHAVES POR UN PREMIO QUE NUNCA LE PAGARON

El divertido comentario de Paula Chaves: "Estoy re para hacer un juicio"

Con humor, Paula Chaves sorprendió al revelar que el viaje a París, anunciado como parte del premio del reality, nunca llegó a concretarse. La confesión tomó desprevenido a Mario Pergolini, quien intentó reconstruir qué había sucedido con ese reconocimiento prometido hace más de dos décadas.

Entre bromas, el conductor sostuvo que el auto sí había sido entregado y deslizó que la organización del viaje dependía de la productora responsable del programa en aquel entonces. El intercambio provocó risas tanto en el estudio como entre los presentes, convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la noche.

Lejos de cerrar el tema, Paula decidió continuar con la broma y lanzó una frase que generó carcajadas en el piso: "Yo estoy re para hacer un juicio". Incluso confesó que siempre imaginó cómo sería decir la clásica expresión "mis abogados", ironizando sobre los conflictos judiciales que suelen protagonizar distintas figuras del espectáculo. Aunque el reclamo fue planteado en tono completamente humorístico, el momento rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

Pergolini Otro Día Perdido Portada

Mario Pergolini prometió resolver la vieja deuda

Siguiendo el mismo clima distendido de la entrevista, Mario Pergolini aseguró que intentará averiguar qué ocurrió con aquel viaje prometido y dejó abierta la posibilidad de encontrar una manera de compensar esa deuda pendiente. Así, más de 20 años después de que Paula Chaves ganara el reality que cambió su vida profesional, el recordado premio volvió inesperadamente al centro de la escena y se convirtió en uno de los momentos más entretenidos de Otro día perdido.

La anécdota no solo despertó nostalgia entre quienes siguieron Super M, sino que también mostró la buena relación entre ambos conductores. Chaves y Pergolini aprovecharon el recuerdo para protagonizar un divertido intercambio que rápidamente captó la atención del público.