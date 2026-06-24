Espectáculos La Mañana Fabián Cubero Qué hay detrás del apodo de Fabián "Poroto" Cubero que sorprendió a Mario Pergolini

Fabián Cubero tuvo un paso destacado por el programa Otro Día Perdido (ODP) que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece con distintas revelaciones hechas que llamaron la atención: desde el llanto por Copa del Mundo que consiguió Argentina en Qatar 2022 y la emoción que le genera la actual Selección, hasta revelar los motivos por los cuales su apodo es "poroto".

A lo largo del diálogo que mantuvo con el reconocido conductor, el exjugador de fútbol y actual pareja de Micaela Viciconte, reveló que su sobrenombre llegó por una denominación que comenzó a utilizar su abuela materna, debido a que por su carita, principalmente por la forma de su nariz, era parecida a la de "un porotito", según la percepción de su familiar.

Con el paso del tiempo ese apodo que aún sostiene a sus 47 años, se potenció cuando llegó a la Selección juvenil, debido a que incluso José Pekerman, entrenador en ese momento, lo llamaba con el sobrenombre: "Me preguntó cómo me decían y bueno, todos me empezaron a decir Poroto".