Espectáculos La Mañana Piñón Fijo Así se ve el rostro de Piñón Fijo sin maquillaje: el video que se viralizó

El día de padre celebrado el pasado domingo dejó distintas situaciones emotivas con distintos mensajes expresos en las redes sociales con publicaciones hechas. Uno de los posteos más especiales, que impactó también en el público, fue el de Solcito Fijo, hija del reconocido artista Piñón Fijo.

"Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… Feliz día!", escribió Solcito generando un clima especial. Pero lo insólito fue cuando reveló la verdadera identidad de Piñon detrás del personaje.

En el video mostró la transformación de Fabián Gómez, la persona detrás del personaje. En el posteo apareció también Jere, su hermano, cuando eran chiquitos. En el mismo se mostraron disfrutando Parque Sarmiento con expresión de aburrimiento, en forma de acting para un video especial donde presentaba a Piñon.