Los números de la Avenida Mosconi: avanza la transformación integral con obras viales, un viaducto y tecnología inteligente

La Municipalidad de Neuquén ejecuta la obra vial más grande de su historia: viaducto de 600 metros, semáforos inteligentes y cañeros de fibra óptica.

La Municipalidad de Neuquén continúa avanzando con la transformación integral de la Avenida Mosconi , una de las obras viales más importantes de la ciudad, que incorpora un nuevo viaducto, infraestructura subterránea, iluminación, semáforos inteligentes y una intensa renovación urbana en todo su recorrido.

"Es la obra más importante de la historia de Neuquén y que la ciudad necesitaba para transformarse en una gran metrópolis”, afirmó el intendente Mariano Gaido.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (22) Claudio Espinoza

Entre los números que reflejan la magnitud de la intervención, ya se contabilizan 540 viajes de RAP -el material reciclado que luego se reutiliza para tareas de bacheo-, 373 viajes de escombros retirados y 60 viajes destinados al retiro de semáforos y otros elementos urbanos. A esto se suma el retiro previo de 200 columnas y luminarias antiguas para dar paso a la nueva traza, y la colocación de más de 4.000 toneladas de base negra para completar los primeros 600 metros lineales de asfalto en el corredor.

Avenida Mosconi: números impactantes

La obra fue diseñada para ejecutarse sin cortes permanentes de circulación y transformará por completo uno de los principales accesos y corredores de la ciudad, incorporando mayor seguridad vial, conectividad y tecnología para miles de vecinos y vecinas que la utilizan a diario. Incorpora pluviales a lo largo de toda la traza, para lo cual se están recibiendo en obrador los caños, trabajos que generan más de 500 viajes de camiones para trasladar los caños desde la fábrica.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que los trabajos se desarrollan en dos grandes sectores: el tramo comprendido entre las calles Gatica y Leales y el sector que va desde Leales hasta el puente carretero Neuquén-Cipolletti.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (10) Claudio Espinoza

"Son dos trabajos que tienen sus particularidades. El tramo Leales-puente carretero tiene la particularidad de que allí se construye un viaducto, por lo que hay tareas exclusivas de ese sector, como todo el pilotaje y el armado del puente", explicó el funcionario.

El funcionario detalló que este puente elevado -que contará con una extensión cercana a los 600 metros de longitud- permitirá que el tránsito fluya en un nivel superior y otro inferior para eliminar los históricos cuellos de botella en el ingreso a la capital. Además, agregó que actualmente ya se ejecutaron siete de los 48 pilotes previstos y que comenzaron los ensayos estructurales para verificar su resistencia y correcto funcionamiento.

Más detalles de la obra más importante de la ciudad de Neuquén y el país

"Una vez que el pilote se termina de hacer, se lo deja fraguar unos días y después se realiza el ensayo para asegurarnos de que cumple con la prestación para la cual fue dimensionado", indicó Nicola.

Cada una de estas perforaciones subterráneas tiene 1,5 metros de diámetro, alcanza los 16 metros de profundidad y demanda alrededor de 20 metros cúbicos de hormigón junto a una fuerte armadura de acero.

Por otro lado, ya se comenzó con la construcción de los primeros cabezales de hormigón, estructuras que unifican los pilotes enterrados y que sirven de base para las columnas que sostendrán el viaducto: “Estos cabezales unifican todos los pilotes que están abajo y, a su vez, es el apoyo de las columnas que vamos a ver en superficie. Esas columnas son las que sostienen las vigas y finalmente el puente", explicó el secretario, detallando que la estructura aérea se completará con el montaje de 90 vigas de un metro de altura que se fabrican de forma externa.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (13) Claudio Espinoza

En paralelo, avanzan los trabajos de terraplén en ambos extremos del viaducto, que permitirán dar altura a los vehículos para acceder a la nueva estructura.

Otro de los ejes centrales de la obra es la infraestructura subterránea. Actualmente, se ejecutan extensos cañeros eléctricos y de comunicaciones que albergarán líneas de media y baja tensión, fibra óptica y sistemas de control: "Hay cañeros para energía eléctrica, para los semáforos y también para la fibra óptica que utilizarán las cámaras de seguridad, las cámaras de tránsito y los semáforos inteligentes que estamos instalando en toda la ciudad y que Mosconi también tendrá", destacó.

Por otro lado, la segunda etapa que comprende el tramo ubicado entre Gatica y Leales también tiene avances visibles en distintos frentes. Según comentó Nicola, varias cuadras ya cuentan con las dos capas de base negra colocadas y sólo resta ejecutar la carpeta asfáltica definitiva, realizada con asfalto modificado.

Alumbrado público

El secretario de Infraestructura indicó que, al mismo tiempo, se construyen las bases para las columnas de alumbrado público, el cordón cuneta y los cañeros para los futuros semáforos en esta segunda etapa: "Todas las esquinas van a tener cruce semaforizado y toda la tecnología necesaria para el funcionamiento inteligente del sistema", señaló.

Respecto del boulevard central, explicó que tendrá espacios verdes con vegetación de baja altura debido a la gran cantidad de infraestructura subterránea instalada: "Va a tener vegetación baja, más arbustiva ya que no podemos colocar árboles porque debajo hay mucha infraestructura y los sistemas necesitan ese espacio", aclaró. Los ejemplares y arbustos retirados al inicio de los trabajos fueron resguardados y trasladados al vivero municipal para su reutilización.

Los trabajos también incluyen la demolición y retiro de estructuras existentes, el reciclado de materiales y la ejecución de cruces pluviales de gran porte para evitar anegamientos en épocas de tormentas extraordinarias. En ese sentido, Nicola destacó la reutilización del material extraído de la obra: "Muchos de esos materiales vuelven a la obra. Se procesan para constituir la base antes de avanzar con la carpeta asfáltica". Estos trabajos demandaron más de 1.100 viajes de camiones de gran porte retirando el material del terraplén.

Finalmente, el proyecto integral contempla una fuerte impronta de integración urbana en el área de contacto con los puentes carreteros. Una vez concluido el viaducto, la zona sumará una gran plaza pública con veredas amplias, áreas recreativas, parquizado con sectores de pérgolas y decks de descanso, mobiliario urbano, juegos infantiles y un skatepark para el disfrute de la comunidad.