El servicio de streaming más usado del mundo sacará de su catálogo uno de los filmes más recordados del actor argentino . Hasta cuándo habrá tiempo para verlo.

Últimos días de esta película de Darín y Brandoni en Netflix: fue muy premiada pero finaliza su estadía en la plataforma

A lo largo de su exitosísima carrera, Ricardo Darín protagonizó decenas de películas . Muchas de ellas, pese al paso de los años, pueden verse en las distintas plataformas de streaming . Sin embargo, Netflix sorprendió al anunciar recientemente el retiro de su catálogo de uno de los filmes más recordados del famoso actor argentino.

Coescrita y dirigida por Sebastián Borensztein, y con la participación de otras figuras como Luis Brandoni, la cinta en cuestión se estrenó en agosto de 2019 y tuvo muy buena aceptación tanto de la crítica como del público. De hecho, fue la única producción nacional de ese año en encabezar la taquilla en su estreno.

Hablamos de La Odisea de los Giles . Adaptación de la obra original de Eduardo Sacheri titulada La noche de la usina, publicada en 2016, la película combina drama, comedia, crítica social y una historia inspirada en uno de los momentos más complejos de la economía del país.

La historia se centra en los vecinos de Alsina, una pequeña localidad rural de la provincia de Buenos Aires, que se reúnen en plena crisis de 2001 para formar una cooperativa y reactivar la economía local.

odisea La película fue seleccionada para representar a Argentina en los Oscar, aunque luego no pasó el corte.

Con la llegada del “corralito”, descubren que los ahorros que tenían en el banco fueron retenidos mediante una estafa realizada por el gerente de la entidad y un abogado que utilizó información privilegiada para beneficiarse, algo que los deja en la ruina. Lejos de rendirse, comienzan a diseñar un plan para vengarse y recuperar su dinero.

La película permanecerá en Netflix solamente hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que abandonará el catálogo debido a cuestiones vinculadas con licencias de distribución y acuerdos de exhibición.

El destacado elenco de La Odisea de los Giles

Ricardo Darín como Fermín Perlassi.

como Fermín Perlassi. Luis Brandoni como Antonio Fontana.

como Antonio Fontana. Chino Darín como Rodrigo Perlassi.

como Rodrigo Perlassi. Verónica Llinás como Lidia Perlassi.

como Lidia Perlassi. Daniel Aráoz como Belaúnde.

como Belaúnde. Carlos Belloso como Atanasio Medina.

como Atanasio Medina. Rita Cortese como Carmen Lorgio.

como Carmen Lorgio. Andrés Parra como Fortunato Manzi.

como Fortunato Manzi. Marco Antonio Caponi como Hernán Lorgio.

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Todas las novedades de Netflix en junio 2026

Entre los principales estrenos de la gran N roja en el sexto mes del año se destaca el regreso de Avatar: La leyenda de Aang, el live action que estrena su segunda temporada. Estas son todas las novedades:

Series

The Witness: 4 de junio. Miniserie británica basada en el asesinato de Rachel Nickell.

4 de junio. Miniserie británica basada en el asesinato de Rachel Nickell. Teach You a Lesson : 5 de junio. Drama coreano sobre inspectores escolares que enfrentan casos de violencia dentro del sistema educativo.

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, temporada 5: 11 de junio. Maddie, Helen y Dana Sue vuelven a Serenity con nuevas decisiones personales, cambios familiares y conflictos sentimentales. Te encontraré : 18 de junio. Thriller sobre un padre encarcelado que recibe señales de que su hijo, dado por muerto, podría seguir con vida.

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: 19 de junio. Serie española ambientada en un resort de lujo donde las vacaciones exponen secretos familiares y tensiones entre sus protagonistas. Avatar: La leyenda de Aang, temporada 2: 25 de junio. La adaptación live-action continúa el viaje de Aang, Katara y Sokka tras los hechos de la primera temporada.

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