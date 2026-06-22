Últimos días de esta película de Darín y Brandoni en Netflix: fue muy premiada pero finaliza su estadía en la plataforma
El servicio de streaming más usado del mundo sacará de su catálogo uno de los filmes más recordados del actor argentino. Hasta cuándo habrá tiempo para verlo.
A lo largo de su exitosísima carrera, Ricardo Darín protagonizó decenas de películas. Muchas de ellas, pese al paso de los años, pueden verse en las distintas plataformas de streaming. Sin embargo, Netflix sorprendió al anunciar recientemente el retiro de su catálogo de uno de los filmes más recordados del famoso actor argentino.
Coescrita y dirigida por Sebastián Borensztein, y con la participación de otras figuras como Luis Brandoni, la cinta en cuestión se estrenó en agosto de 2019 y tuvo muy buena aceptación tanto de la crítica como del público. De hecho, fue la única producción nacional de ese año en encabezar la taquilla en su estreno.
De qué se trata y hasta cuándo habrá tiempo para verla en Netflix
Hablamos de La Odisea de los Giles. Adaptación de la obra original de Eduardo Sacheri titulada La noche de la usina, publicada en 2016, la película combina drama, comedia, crítica social y una historia inspirada en uno de los momentos más complejos de la economía del país.
La historia se centra en los vecinos de Alsina, una pequeña localidad rural de la provincia de Buenos Aires, que se reúnen en plena crisis de 2001 para formar una cooperativa y reactivar la economía local.
Con la llegada del “corralito”, descubren que los ahorros que tenían en el banco fueron retenidos mediante una estafa realizada por el gerente de la entidad y un abogado que utilizó información privilegiada para beneficiarse, algo que los deja en la ruina. Lejos de rendirse, comienzan a diseñar un plan para vengarse y recuperar su dinero.
La película permanecerá en Netflix solamente hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que abandonará el catálogo debido a cuestiones vinculadas con licencias de distribución y acuerdos de exhibición.
El destacado elenco de La Odisea de los Giles
- Ricardo Darín como Fermín Perlassi.
- Luis Brandoni como Antonio Fontana.
- Chino Darín como Rodrigo Perlassi.
- Verónica Llinás como Lidia Perlassi.
- Daniel Aráoz como Belaúnde.
- Carlos Belloso como Atanasio Medina.
- Rita Cortese como Carmen Lorgio.
- Andrés Parra como Fortunato Manzi.
- Marco Antonio Caponi como Hernán Lorgio.
Todas las novedades de Netflix en junio 2026
Entre los principales estrenos de la gran N roja en el sexto mes del año se destaca el regreso de Avatar: La leyenda de Aang, el live action que estrena su segunda temporada. Estas son todas las novedades:
Series
- The Witness: 4 de junio. Miniserie británica basada en el asesinato de Rachel Nickell.
- Teach You a Lesson: 5 de junio. Drama coreano sobre inspectores escolares que enfrentan casos de violencia dentro del sistema educativo.
- Rosario Tijeras, temporada 5: 10 de junio. La serie mexicana regresa con nuevos cruces criminales, venganzas y disputas de poder.
- Sweet Magnolias, temporada 5: 11 de junio. Maddie, Helen y Dana Sue vuelven a Serenity con nuevas decisiones personales, cambios familiares y conflictos sentimentales.
- Te encontraré: 18 de junio. Thriller sobre un padre encarcelado que recibe señales de que su hijo, dado por muerto, podría seguir con vida.
- Oasis: 19 de junio. Serie española ambientada en un resort de lujo donde las vacaciones exponen secretos familiares y tensiones entre sus protagonistas.
- Avatar: La leyenda de Aang, temporada 2: 25 de junio. La adaptación live-action continúa el viaje de Aang, Katara y Sokka tras los hechos de la primera temporada.
Películas y documentales
- Milky Subway: The Galactic Limited Express: 1 de junio. Película animada japonesa sobre jóvenes delincuentes que deben limpiar un tren espacial y terminan atrapados en una misión inesperada.
- El asesinato de Rachel Nickell: 4 de junio. Documental sobre el crimen de una joven madre delante de su hijo.
- Poldi: 4 de junio. Documental sobre la vida y carrera del futbolista Lukas Podolski.
- ¡Ay, mamá!: 4 de junio. Comedia india sobre una madre y sus hijas envueltas en un intento desesperado por ocultar un crimen.
- La desconocida: 5 de junio. Thriller español sobre una mujer hallada amordazada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona.
- México 86: 5 de junio. Diego Luna protagoniza esta comedia política ambientada alrededor del Mundial de México 1986.
- Office Romance: 5 de junio. Comedia romántica con Jennifer López y Brett Goldstein, centrada en un romance laboral dentro del mundo corporativo.
- Instinto maternal: 12 de junio. Documental policial sobre una investigación que comienza con una mujer detenida tras un parto sospechoso.
- Soy Frankelda: 16 de junio. Película animada mexicana sobre una escritora que viaja a su subconsciente y enfrenta a los monstruos que creó.
- Voicemails for Isabelle: 19 de junio. Drama romántico con Zoey Deutch y Nick Robinson sobre duelo, mensajes de voz y una conexión inesperada.
- Hermanito: 26 de junio. Comedia con John Cena y Eric André sobre un agente inmobiliario cuya vida se altera cuando reaparece su hermano menor.
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