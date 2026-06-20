En fotos: más de 700 estudiantes prometieron lealtad en el Día de la Bandera en el Ruca Che
El acto tuvo lugar este sábado por la mañana en Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido encabezaron el acto.
En el marco del Día de la Bandera Argentina que se conmemora cada 20 de junio en nuestro país, este sábado, 727 estudiantes de cuarto grado de toda la provincia de Neuquén prometieron lealtad en un masivo acto celebrado en el Estadio Ruca Che de la capital.
La emotiva ceremonia estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, en compañía de funcionarios provinciales, intendentes y autoridades de educación y de las fuerzas de seguridad.
La actividad, que se realizó por segundo año, convocó a 32 escuelas. De esta manera, alumnos de Rincón de los Sauces, Cutral Co, Las Lajas, Chos Malal, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, además de parajes y pequeñas comunidades rurales como Los Chihuidos, Trompul, El Alamito, Tricao Malal, Pichaihue, Octavio Pico, Lago Hermoso, Sauzal Bonito, Varvarco, Los Guañacos, Trahuncura y Huarenchenque, entre otros, se hicieron presentes.
Además, en el mismo acto prestaron juramento a la bandera integrantes de la Policía del Neuquén: 87 cadetes de primer año, 151 aspirantes a agentes de seguridad y 28 aspirantes a agentes penitenciarios.
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