Día de la Bandera en Rosario: Javier Milei junto a Manuel Adorni y lejos de Villarruel, reivindicó a Belgrano

El acto se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario , una ceremonia que concentró una fuerte atención política por la presencia de los principales referentes del Gobierno nacional y por la expectativa en torno a la relación entre el mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien no formó parte de la comitiva oficial en el Monumento Nacional a la Bandera.

La jornada marcó además el regreso de Milei a la celebración central en Rosario, luego de haber estado ausente en la edición del año pasado. El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza. El operativo de seguridad desplegado en los alrededores del monumento y los movimientos de los principales actores políticos presentes también concentraron la atención durante toda la mañana.

Milei llegó al acto junto a Adorni y ocupó el centro de la escena en una ceremonia que reunió también a Patricia Bullrich , al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. El mandatario tomó la palabra luego de los discursos de las autoridades provinciales y municipales.

Durante su intervención, el Presidente reivindicó la figura de Manuel Belgrano y destacó su legado en la construcción de la Nación. En un mensaje cargado de referencias históricas, sostuvo que el creador de la bandera representa los valores de esfuerzo, sacrificio y compromiso con la libertad, conceptos que vinculó con el rumbo que impulsa su gestión.

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La presencia de Adorni y Bullrich en el acto

Milei llegó al acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien siguió el discurso presidencial desde las primeras filas montadas frente al Monumento Nacional a la Bandera. La presencia del funcionario no pasó desapercibida en medio de la polémica generada por las versiones sobre sus viajes, ahorros y propiedades.

Antes de tomar la palabra, el Presidente protagonizó una escena que fue observada con atención por los presentes. Saludó y se abrazó con Adorni y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ubicada también entre las autoridades nacionales que participaron de la ceremonia.

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La imagen de ambos dirigentes juntos durante gran parte de la actividad reforzó el respaldo político del mandatario a uno de sus funcionarios más cercanos, en una jornada marcada por la alta exposición pública de los integrantes del Gobierno nacional.

La distancia con Victoria Villarruel

Uno de los aspectos más comentados de la ceremonia fue la ausencia de gestos entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aunque ambos participaron del acto oficial y se encontraban a pocos metros de distancia, evitaron cualquier contacto público durante la actividad.

Según pudo observarse antes del inicio de la ceremonia, el mandatario saludó a funcionarios y dirigentes ubicados en la primera fila, pero omitió cualquier intercambio con Villarruel. La vicepresidenta permaneció entre las autoridades presentes mientras el Presidente avanzaba con los saludos protocolares.

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La escena volvió a alimentar las especulaciones sobre la relación política entre ambos dirigentes, que en los últimos meses mostraron diferencias públicas y una creciente distancia dentro de la estructura de poder del Gobierno nacional.

Milei reivindicó a Belgrano y lo definió como un liberal

Durante su discurso, Milei centró gran parte de su intervención en la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como el "primer intelectual liberal económico argentino" y un precursor de las ideas de libertad económica en el Río de la Plata.

"Fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su Patria. Por eso, cuando hoy miramos nuestra bandera no vemos solamente los colores celeste y blanco. Vemos una historia, vemos una lucha, vemos una revolución, vemos una idea de libertad", sostuvo el mandatario.

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El Presidente afirmó además que Belgrano fue "revolucionario en las ideas y valiente en la acción", y destacó su papel como creador de la bandera, militar de la Revolución de Mayo e impulsor de la educación y el progreso. En ese sentido, aseguró que la enseña nacional representó mucho más que el nacimiento de un símbolo patrio y la definió como "una declaración profunda y espontánea de independencia y de principios".

Milei también vinculó la figura del prócer con conceptos asociados al ideario liberal. Lo describió como un "reformista ilustrado" que combatió los privilegios, el mercantilismo y las prácticas monopólicas, además de defender la propiedad privada, la competencia y el mérito como motores del desarrollo.

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En uno de los pasajes más resonantes de su exposición, el mandatario aseguró que los argentinos "aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud", una frase que despertó reacciones y aplausos entre los simpatizantes que seguían el acto en Rosario.

Sobre el cierre, volvió a reivindicar el legado de Belgrano y sostuvo que la bandera representa la libertad política, económica y para el desarrollo personal. "Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo", afirmó antes de concluir su mensaje con un enfático: "¡Viva la Patria!".