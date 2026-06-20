Alerta amarilla por vientos en seis provincias: qué zonas estarán afectadas este sábado y domingo

El SMN emitió alertas amarillas por fuertes vientos para distintos sectores de la Patagonia y la Cordillera. También rige una advertencia por viento Zonda.

Hay alerta por vientos en seis provincias y viento zonda en el Cuyo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas amarillas por viento para este fin de semana en al menos seis provincias argentinas. La advertencia alcanza principalmente a sectores de la Patagonia y áreas cordilleranas, donde se prevén ráfagas intensas capaces de provocar inconvenientes momentáneos en las actividades cotidianas. Según el organismo, se trata de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de servicios.

Para este sábado 20 de junio, las áreas bajo alerta serán afectadas por vientos persistentes del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrán superar los 90 e incluso los 100 kilómetros por hora en algunos sectores expuestos. Las condiciones se mantendrán durante gran parte de la jornada y, en varias regiones, continuarán durante el domingo 21.

De acuerdo con los pronósticos oficiales, durante el domingo persistirá la circulación de viento intenso en amplias zonas del sur argentino. En algunos sectores se prevé una rotación de los vientos hacia el sector sur, manteniendo velocidades elevadas y ráfagas fuertes, especialmente en áreas cordilleranas y costeras.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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Alerta por viento Zonda en San Juan

Además de las advertencias por viento, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de la provincia de San Juan durante la tarde de este sábado.

La advertencia estará vigente entre las 15 y las 21. Se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

El organismo advirtió que este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, factores que incrementan el riesgo para la población y la circulación vehicular.

Neuquén: preocupación por lluvias, nieve y hielo en las rutas

En la provincia de Neuquén, las autoridades mantienen un operativo especial ante el deterioro de las condiciones meteorológicas previsto para el fin de semana.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que se espera un desmejoramiento del tiempo con probabilidad de lluvias y nevadas en sectores altos de la cordillera, acompañado por un marcado descenso de la temperatura. Estas condiciones podrían generar formación de hielo sobre la calzada y episodios de baja visibilidad, especialmente durante la noche.

rutas estado sabado veinte

Por ese motivo, se recomendó suspender los desplazamientos nocturnos hacia las zonas cordilleranas y portar cadenas para nieve antes de emprender viaje. También se solicitó consultar previamente el estado de las rutas.

Para garantizar la transitabilidad, Vialidad dispuso personal y maquinaria en puntos estratégicos de la región, incluyendo el acceso al cerro Chapelco y las rutas provinciales 48, 61, 62 y 63. Asimismo, las empresas contratistas que ejecutan obras viales en distintos corredores deberán asegurar las tareas de mantenimiento y asistencia a los usuarios dentro de sus áreas de trabajo.

Recomendaciones ante vientos fuertes

Frente a la vigencia de las alertas, las autoridades recomiendan: