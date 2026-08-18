Los homicidios bajaron un 10% en Argentina: "Es el país con la menor tasa de la región"
Dese el Gobierno Nacional confirmó el descenso de crímenes, y destacó los planes en materia de seguridad de los últimos tres años.
Este martes, el vocero presidencial Adrián Revier brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer un panorama acerca de la situación del país en materia de seguridad. Allí destacó el descenso de números de crímenes.
"La tasa de homicidios sigue cayendo, bajó un 10% en el primer semestre en el país a comparación del mismo período del año anterior. Fueron 738 víctimas frente a 832 del 2025", dijo.
Asimismo, señaló que en el 2023 (último período del gobierno anterior) se registraron 1035 víctimas: "La reducción con ese año es del 41%. Estos números representan vida, por eso cada homicidio sigue siendo una tragedia y una deuda que nos obliga a redoblar los esfuerzos. La tendencia es clara y demuestra que las políticas de seguridad que estamos llevando adelante son las correctas", dijo.
Revier indicó que una de las principales razones es el éxito en este sector, se debe al Plan Bandera en Rosario, que desplegó las fuerzas federales en los barrios. "Argentina se consolida como el país con la menor tasa de homicidios de toda la región de América Latina y el Caribe", señaló.
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