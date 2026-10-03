Anticipan unas elecciones muy parejas en Brasil: cuántos votan en Argentina y dónde hay más brasileños

Los electores brasileños habilitados en el país elegirán presidente este domingo. Anticipan un empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Más de 158 millones de brasileños irán este domingo a las urnas para participar de la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil , en una jornada en la que se definirá la disputa presidencial entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flávio Bolsonaro . También se elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

La elección genera atención internacional por el peso político, económico y territorial de Brasil , considerado el quinto país más grande del planeta. El gigante sudamericano cuenta además con importantes recursos naturales, entre ellos tierras raras, grandes reservas hídricas y enormes reservas de petróleo.

Pero la elección también tendrá una dimensión particular fuera de las fronteras brasileñas. En Argentina hay 13.138 brasileños habilitados para votar , lo que convierte al país en el segundo de Sudamérica con mayor cantidad de electores brasileños residentes en el exterior, detrás de Paraguay, que cuenta con unos 270 mil brasileños.

Buenos Aires concentra la mayoría de los votos

La mayor concentración de electores brasileños en Argentina se encuentra en Buenos Aires. La capital reúne 11.873 votantes, equivalentes al 90,4% del padrón brasileño habilitado en el país.

También habrá secciones electorales en Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. La sede electoral de Buenos Aires abarca a doce provincias; la de Mendoza, a tres; la de Puerto Iguazú, a dos, y la de Córdoba, a siete.

En Buenos Aires funcionarán 15 secciones con 30 urnas, mientras que en las otras cuatro ciudades habrá una urna en cada sede.

La jornada tendrá una organización especial en el Centro Cultural del Palacio Pereda, residencia del embajador de Brasil, donde se instalarán cinco filas y trabajarán 60 miembros de mesa, además de unas 100 personas destinadas a la organización.

Un electorado joven y con alta formación

El padrón brasileño en Argentina tiene además un perfil particular. Las mujeres representan el 66% de los votantes, es decir, dos de cada tres electores.

Los jóvenes de entre 25 y 29 años conforman el grupo más numeroso, con el 22,5% del total. Si se suman los grupos de edad hasta los 39 años, alcanzan el 60% del electorado.

Este perfil es más joven que el del electorado brasileño residente en el extranjero en general y está asociado, según el informe citado, con la presencia de estudiantes universitarios y profesionales vinculados al ámbito del Mercosur.

Entre los votantes brasileños en Argentina, el 56,7% son universitarios o titulados. Si se incorporan quienes completaron la educación secundaria, la proporción alcanza casi el 90%.

El crecimiento del padrón brasileño en Argentina

La cantidad de votantes brasileños habilitados en Argentina creció un 78% entre 2018 y 2022, a partir de una campaña del Núcleo del Partido de los Trabajadores (PT) en Argentina para facilitar la transferencia del título de votante.

El informe señala que la llegada de Jair Bolsonaro al poder llevó a los militantes del PT en Argentina a trabajar sobre la comunidad brasileña y promover la participación electoral. Según las coordinadoras del Núcleo, Danielle Santana y Renata Codas, esas acciones buscaron ampliar la participación de los brasileños residentes en el extranjero.

Actualmente, ningún otro partido tiene representación en Argentina, de acuerdo con el informe citado.

Dónde viven los brasileños en Argentina

La población brasileña residente en Argentina se redujo en los últimos años debido al aumento del costo de vida, según información del Consulado de Brasil en Buenos Aires y del Núcleo del PT.

Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de residentes brasileños, con 24.701 personas, equivalentes al 35,5% del total. Le siguen Rosario, con 5.969 brasileños, y La Plata, con 3.195.

Rosario y La Plata concentran además una importante comunidad de estudiantes brasileños, principalmente vinculados con carreras de medicina.

Una elección con impacto regional

La disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro se desarrolla en un escenario político regional marcado por la discusión sobre el vínculo de Brasil con Estados Unidos y con otros países.

Lula se presenta como defensor del multilateralismo y sostiene la necesidad de que Brasil dialogue y comercie con todos los países. China fue durante mucho tiempo el principal socio comercial del gigante sudamericano.

Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, aparece como el principal rival de Lula. Las encuestas mencionadas en la información suministrada muestran un empate técnico entre ambos ante una eventual segunda vuelta.

La política exterior, sin embargo, no ocupó un papel central durante la campaña. Lula marcó su posición el 22 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando afirmó: “Brasil no es el patio trasero de nadie”.

La elección definirá así no solo la conducción política de Brasil, sino también una disputa que tendrá repercusiones en el escenario regional. Y en ese proceso, los más de 13 mil brasileños habilitados para votar desde Argentina también tendrán la posibilidad de participar.

Lula posó con un remera de Malvinas

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó este viernes un gesto de respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas al exhibir una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante una caravana de campaña en Río de Janeiro, a dos días de las elecciones presidenciales.

La escena ocurrió mientras Lula recorría las calles de la ciudad a bordo de una camioneta, acompañado por miles de simpatizantes. Entre los objetos que le arrojaron desde el público, recibió una remera negra con letras blancas que reproducía la misma consigna y tipografía de la emblemática bandera desplegada por los jugadores de la Selección Argentina de fútbol tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial.

Al advertir el mensaje, Lula sonrió y mostró la remera durante varios segundos a los asistentes, en una imagen que rápidamente se difundió en redes sociales y medios brasileños y argentinos.