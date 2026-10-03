Los cuatro factores de riesgo que mira Wall Street sobre la Argentina

Los inversores ven que los propios argentinos no creen en su economía. Además rechazan los penduleos ideológicos muy marcados.

Para los grandes fondos de inversión internacionales y las agencias calificadoras de riesgo, analizar a la Argentina implica un constante ejercicio de disociación entre la "fotografía del presente" y la "película del pasado".

De acuerdo con la visión del director de Mercados Emergentes del poderoso fondo Blackrock, Pablo Goldenberg , en el marco de su reciente exposición ante el 62º Coloquio Anual de IDEA, la elevada prima de riesgo que paga el país no responde a un problema actual de riqueza o recursos, sino a una acumulación histórica de volatilidad, debilidad institucional y fragilidad en los mercados locales.

A través de un desglose metodológico sobre cómo agencias como Moody’s estructuran la calificación crediticia de un soberano, el análisis de Goldenberg permite identificar con precisión qué elementos determinan el riesgo país argentino y qué condiciones exige Wall Street para transformar las apuestas especulativas en inversiones productivas de largo plazo.

La "fotografía" de los recursos frente al "peso del pasado"

Goldenber plantea que el primer hallazgo analítico surge al dividir la nota crediticia en sus componentes fundamentales. Definió lo que es "la foto económica". Si solo se evaluara la fortaleza económica del país, la disponibilidad de recursos naturales y la riqueza per cápita que el lo primero que ven las calificadoras), "Argentina tendría métricas equivalentes a una calificación de grado de inversión (investment grade)", explicó

No obstante, el directivo de Blackrock sostiene que hay un "castigo por la historia". Al incorporar el historial crediticio —caracterizado por reiterados incumplimientos de contratos y defaults—, las agencias castigan al país restándole hasta tres escalones en su nota.

"Esta penalización convierte de manera automática un perfil con potencial de grado de inversión en un crédito especulativo encareciendo drásticamente el costo del financiamiento para el Estado y las empresas", dijo el analista.

La ausencia de un mercado de capitales local y el descalce de monedas

Según indicó Goldenberg, un factor determinante en la vulnerabilidad financiera de la Argentina radica en la atrofia estructural de su mercado de capitales interno.

Mientras economías como la brasileña financian casi la totalidad de su deuda pública en moneda local a través de inversores domésticos —lo que amortigua los shocks externos—, Argentina padece una falta histórica de ahorro privado institucionalizado.

El comportamiento del inversor local como «termómetro» internacional

Un aspecto que se podría indicar como determinante por el financista es que los inversores institucionales globales no evalúan a la Argentina de manera aislada, sino observando la conducta de los propios residentes. Los fondos extranjeros asumen que el empresario y el ahorrista local poseen mejor información sobre la coyuntura del país. El patrón recurrente donde el capital local se dolariza y suspende decisiones de inversión ante cada ciclo electoral opera como un freno directo para el flujo de capitales externos. Si el mercado doméstico busca cobertura por desconfianza en la continuidad de las reglas de juego, el capital extranjero replica la misma estrategia de cautela.

La institucionalidad: de la "regla escrita" al "consenso duradero"

El análisis concluye en que la prima de riesgo no se reduce únicamente con la redacción de un marco legal o la independencia formal de las instituciones (como la Carta Orgánica del Banco Central o la credibilidad del INDEC), sino con la certeza de que las reglas de juego no fluctuarán radicalmente tras cada comicio.

A diferencia de otros mercados emergentes o vecinos regionales que atraviesan turbulencias políticas sin alterar sus equilibrios macroeconómicos básicos (como los casos de Perú o Uruguay), Argentina ha mostrado una variabilidad pendular que exige primas de retorno extremadamente elevadas por unidad de riesgo