Dólar hoy, cotizaciones del viernes 2 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.545 en venta. El blue cotiza a $1.555, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio oficial.

En la apertura de este viernes 2 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.

La cotización del dólar blue se mantiene en $1.535 en la compra y $1.555 en la venta.

La brecha entre ambas cotizaciones se ubica en el 1% , mostrando una estabilidad relativa en la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

Dólares financieros y otras cotizaciones

El dólar bolsa (también conocido como dólar MEP) abre a $1.547 en compra y $1.556 en venta.

El contado con liquidación (CCL), utilizado principalmente para operaciones entre plazas, cotiza en $1.623,3 para la compra y $1.624,8 para la venta.

En el segmento de tarjeta de crédito, la cotización se establece en $1.943,5 en compra y $2.008,5 en venta, reflejando el mayor costo para transacciones con este medio de pago.

El dólar cripto marca $1.614,03 en compra y $1.618,24 en venta, mostrando valores cercanos a los dólares financieros.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones comerciales de gran volumen, se posiciona en $1.514 para la compra y $1.523 para la venta.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

La diferencia entre el dólar oficial y el contado con liquidación alcanza los $79,3 en el precio de venta, evidenciando la brecha significativa entre estas dos cotizaciones.

El dólar tarjeta presenta la cotización más elevada de todas las opciones disponibles, superando ampliamente los $2.000 en venta.

La cotización del dólar bolsa se ubica entre el oficial y el contado con liquidación, reflejando su carácter de instrumento financiero con menor volatilidad que el CCL.

Todas las cotizaciones se encuentran activas desde la apertura del mercado cambiario en esta jornada viernes, con los valores correspondientes tanto para operaciones de compra como de venta en cada segmento.