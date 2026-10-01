Dólar hoy, cotizaciones del jueves 1 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.540 en venta. El blue cotiza a $1.560, manteniendo una brecha del 1% respecto al tipo oficial.

En la apertura de este jueves 1 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Estas cotizaciones marcan el punto de partida para las operaciones del día en el mercado cambiario argentino.

El dólar blue , por su parte, registra $1.540 en la compra y $1.560 en la venta. La diferencia entre ambos segmentos se mantiene en un 1% de brecha, un nivel relativamente contenido en comparación con períodos anteriores.

El dólar bolsa o MEP abre con cotizaciones de $1.537,2 para compra y $1.548,7 para venta. Este segmento refleja operaciones en el mercado de valores local.

El contado con liquidación (CCL) presenta valores más elevados: $1.611,1 en compra y $1.614,2 en venta. Este tipo de cambio es utilizado por inversores que buscan trasladar fondos al exterior mediante operaciones bursátiles.

El dólar mayorista, destinado a operaciones entre entidades financieras, cotiza en $1.508 para compra y $1.517 para venta. Este segmento opera con márgenes más reducidos que el mercado minorista.

El dólar turista o tarjeta de crédito marca niveles significativamente más altos: $1.937 en compra y $2.002 en venta. Este tipo de cambio incluye los impuestos y comisiones aplicables a operaciones turísticas.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

En el segmento de criptomonedas, el dólar virtual se cotiza a $1.595,91 para compra y $1.604,02 para venta. Este canal representa una alternativa para quienes operan en plataformas de activos digitales.

La apertura de este jueves muestra estabilidad relativa en las cotizaciones. La brecha entre el dólar oficial y el blue se mantiene contenida en el 1%, lo que indica un mercado sin sobresaltos significativos en las primeras horas de operaciones.

Los dólares financieros continúan operando en niveles superiores al oficial, reflejando la demanda de divisas en el mercado de capitales. El CCL lidera con la cotización más elevada entre todos los segmentos.