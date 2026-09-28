Dólar hoy, cotizaciones del lunes 28 de septiembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.545 en venta. El blue cotiza a $1.560, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio oficial.

El dólar oficial inicia la jornada de este lunes 28 de septiembre con una cotización de $1.495 en compra y $1.545 en venta. Se mantiene estable en relación a las últimas sesiones, sin variaciones significativas en el segmento oficial del mercado cambiario.

En el segmento mayorista, donde operan las instituciones financieras, la divisa estadounidense se cotiza a $1.516,5 en compra y $1.525,5 en venta. Este es el precio de referencia que utilizan los bancos para sus operaciones interbancarias.

El dólar blue abre con una cotización de $1.540 en compra y $1.560 en venta. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue se mantiene en el 1% , una diferencia mínima que refleja cierta estabilidad en el mercado paralelo.

Esta brecha reducida indica que la presión sobre el dólar blue ha disminuido respecto a períodos anteriores. La diferencia de apenas $15 entre la venta oficial y la venta blue sugiere un mercado menos tensionado en este segmento.

El blue continúa siendo el dólar de referencia para quienes no tienen acceso al mercado oficial o prefieren operaciones sin restricciones. Su cotización se ubica por encima del oficial, pero con márgenes contenidos.

Dólares financieros: MEP y CCL

En el mercado de valores, el dólar bolsa (MEP) cotiza a $1.544,3 en compra y $1.557,3 en venta. Este tipo de cambio se utiliza para operaciones de compra y venta de acciones en el mercado bursátil argentino.

El contado con liquidación (CCL) marca una cotización de $1.615,3 en compra y $1.616,6 en venta. Este es el dólar más caro de la jornada en los segmentos analizados, reflejando operaciones de mayor complejidad financiera.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

La diferencia entre el CCL y el oficial es de $71,6 en venta, una brecha significativamente mayor a la del blue. El CCL se utiliza para operaciones de inversión y desinversión de capitales en el mercado argentino.

Dólar tarjeta y criptomonedas

El dólar tarjeta abre con una cotización de $1.943,5 en compra y $2.008,5 en venta. Este es el valor que aplican los bancos cuando se realizan compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior.

La diferencia entre el dólar tarjeta y el oficial es de $463,5 en venta. Este margen incluye impuestos, comisiones bancarias y retenciones que se aplican a las transacciones con tarjeta en moneda extranjera.

En el segmento de criptomonedas, el dólar se cotiza a $1.609,11 en compra y $1.611,74 en venta. Esta cotización refleja el precio de la divisa estadounidense en plataformas de intercambio de activos digitales.

Resumen de cotizaciones

La sesión de apertura del lunes muestra estabilidad en los principales segmentos del mercado cambiario. El oficial se mantiene firme, el blue marca una brecha mínima, y los dólares financieros continúan con sus diferenciales característicos.

El rango de cotización va desde los $1.495 del oficial en compra hasta los $2.008,5 del dólar tarjeta en venta. Esta amplitud refleja la diversidad de canales y operaciones disponibles en el mercado de cambios argentino.