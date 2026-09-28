Milei negó que la economía vaya a entrar en recesión y afirmó que el consumo está en "máximos históricos"

El Presidente cuestionó los indicadores que muestran una caída de la actividad y aseguró que la economía atraviesa "muchos cambios estructurales".

Javier Milei aseguró que "lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión".

El presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que negó que la economía argentina se encuentre rumbo a una recesión y cuestionó la lectura de algunos analistas y cómo se están midiendo los últimos datos de actividad. "Los indicadores desestacionalizados están arrojando cualquier cosa", expresó.

Sus declaraciones en diálogo con el periodista Luis Majul en La Cornisa, ocurrieron luego de que JP Morgan recortara su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 del 2,7% al 1,5% y proyectara una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre.

Al ser consultado por la caída mensual de 2,9% que registró la actividad en julio, Milei aseguró que "lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión", y explicó que se considera recesión cuando se ingresa en un proceso de d os trimestres consecutivos de caída y cuestionó a los indicadores desestacionalizados.

"Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal. En la serie del EMAE -el Estimador Mensual de la Actividad Económica- figura que tenemos mucha volatilidad”, apuntó.

"La economía está teniendo muchos cambios estructurales, los ponderadores de los desestacionalizados están arrojando cualquier cosa, y por eso la serie es muy volátil", ratificó.

"El consumo está en su máximo histórico"

En este sentido, el presidente afirmó que durante su gestión hubo crecimiento del producto, aseguró que su gobierno completará cuatro años de expansión económica y que "estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo histórico privado, máximos sí de exportación".

Por otra parte, respecto a un posible estancamiento de algunos rubros del consumo masivo, respondió que existe un cambio en las modalidades de compra: "El consumo está en su máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo", afirmó.

Cientos de estafas alrededor del evento e-commerce más esperado.

En este sentido habló sobre el e-commerce y cómo las compras online al exterior son parte de este cambio. "Mire los balances de Mercado Libre y se va a dar cuenta", dijo. También relató una conversación sobre las dificultades de ventas de comercios de indumentaria: “Le preguntaron a una chica dónde compraba y respondió: 'en Temu, en Shein'. Listo, se acabó la discusión".

"La economía está cambiando, está reasignando recursos y hay una parte de la economía que se queda atrás", afirmó defendiendo así la apertura comercial y desregulación.

Qué dijo el presidente Milei sobre el empleo

En otro pasaje de la entrevista en LN+, el Presidente fue consultado además por el aumento de la desocupación. Según el INDEC, la tasa de desempleo alcanzó 7,9% durante el segundo trimestre de 2026.

Milei aseguró que el nivel actual no se aleja de los registros de 2023. "No son números sustancialmente distintos a los que teníamos durante 2023", sostuvo. Además, señaló que el promedio histórico de desempleo en la Argentina es de 9,8 % y atribuyó parte del fenómeno a una mayor cantidad de personas que busca empleo.

Según afirmó, durante su gestión se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y rechazó la caracterización de "uberización" para describir los cambios laborales. "Trabajo es trabajo", respondió. "Si alguien lo está usando es porque lo puede pagar y porque entonces hay otro empleo en otro lado; hay demanda para ese empleo", sumó.