El gremio más grande de la Argentina cuestionó a Javier Milei por la pérdida de poder adquisitivo y el empleo

El secretario general de FAECyS advirtió sobre el deterioro del mercado laboral y respaldó los reclamos de la CGT en medio de la discusión económica.

El gremio cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió por el impacto sobre el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.

El gremio de Comercio cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el rumbo de la economía y puso el foco en la situación de los trabajadores. La entidad expresó su preocupación por la evolución del empleo y el poder adquisitivo .

Las críticas fueron planteadas por Armando Cavalieri , secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), en el marco del Día del Empleado de Comercio . El dirigente también manifestó su respaldo a los reclamos impulsados por la CGT.

Desde FAECyS difundieron un comunicado en el que señalaron su preocupación por el escenario laboral y económico del país. El documento forma parte de las actividades de la organización por el 26 de septiembre , Día del Empleado de Comercio.

Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El reclamo del gremio de comercio al Gobierno de Javier Milei

Bajo el título "Alegría, orgullo y preocupaciones", la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) recordó que hace 92 años se promulgó la Ley 11.729, una norma que sentó las bases del sistema indemnizatorio laboral argentino, reivindicó el papel de la justicia social y señaló lo que considera un retroceso en materia de derechos y protección laboral.

"Democracia y calidad de vida son conceptos que caminan de la mano", sostiene el texto, al defender un modelo basado en el acceso de los trabajadores a la educación, la salud, las jubilaciones, la protección social y la organización sindical.

En ese sentido, desde Comercio plantearon que ese entramado social atraviesa un proceso de debilitamiento y cuestionaron que, a partir de "argumentos y explicaciones falaces", se ponga en discusión un modelo que, según sostuvieron, fue construido durante décadas.

La advertencia por el deterioro del mercado laboral

En este sentido, desde el gremio que dirigido por Cavalieri remarcaron: "Nos preocupa particularmente el deterioro de nuestro mercado de trabajo. Estamos viviendo un constante declive de la protección laboral".

Asimismo, FAECyS vinculó la situación económica con el poder adquisitivo de los salarios y manifestó su inquietud por distintos factores que, según planteó, afectan las condiciones de vida de los trabajadores. Entre ellos mencionó el deterioro de la salud física y mental, la incertidumbre laboral, los cambios en las jornadas de trabajo y el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

En paralelo, respaldaron los reclamos de la CGT y sostuvieron que las dificultades planteadas por la Federación exceden al sector y alcanzan al conjunto del movimiento obrero.

"La carencia de una idea de justicia social no solo encierra una actitud de despreocupación por el otro sino también un profundo desconocimiento del funcionamiento de la economía real", afirma el documento.

Por último, reivindicaron el aporte histórico de los empleados de Comercio a la construcción de derechos laborales y volvió a poner el foco en "las consecuencias de negar la crisis social" que, según la organización, atraviesa el país.

Para finalizar, desde la Federación manifestaron su disposición a sostener el diálogo con los distintos sectores en torno a una agenda que consideran central para el futuro de los trabajadores. En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener abiertos los canales de discusión sobre las condiciones laborales, los ingresos y las medidas que puedan impactar sobre el empleo y el poder adquisitivo.