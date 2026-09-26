"Esto no es 1982": la desafiante amenaza militar del Reino Unido al gobierno de Javier Milei

El secretario de Defensa inglés, Wes Streeting , lanzó una advertencia directa al gobierno de Javier Milei sobre las Islas Malvinas : el Reino Unido está preparado para defenderlas militarmente. "Sí", respondió el ministro cuando fue consultado por el diario The Sun on Sunday sobre si Londres podría responder en el plano militar ante una acción argentina. Y fue más lejos: " Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas ".

Streeting rechazó los reiterados reclamos de soberanía del presidente argentino y los calificó como una posición sin fundamento. También señaló que la disputa quedó definida luego de la guerra de 1982, cuando el Reino Unido recuperó el control del archipiélago tras 74 días de conflicto. Como respaldo de su posición, citó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes de las islas se pronunció a favor de continuar bajo administración británica.

Las declaraciones del ministro llegan en el peor momento posible para la relación bilateral. En septiembre, Milei anunció sanciones para las empresas que explotan hidrocarburos en la zona sin autorización argentina, fondos para una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno impulsa nuevas medidas para reforzar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El foco de las medidas fue el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas, impulsado por el consorcio integrado por Rockhopper Exploration (capital británico) y Navitas Petroleum (con sede en Israel), con planes de iniciar producción en 2028 y perspectivas de generar 2.000 millones de dólares en regalías durante 30 años.

Reino Unido renueva su flota de combate en Malvinas

La respuesta británica fue múltiple. Además del rechazo diplomático a las sanciones argentinas, el Ministerio de Defensa confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, hacia fines de noviembre de 2027. La cartera de Defensa británica sostuvo que se trata de una rotación planificada con anterioridad a la actual tensión, aunque el contexto político del anuncio le otorgó una carga simbólica difícil de ignorar.

Del lado argentino, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó como medida cautelar que las petroleras señaladas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto Sea Lion. Y l a Cancillería argentina comenzó gestiones ante Estados Unidos para evaluar una posible mediación de Washington en la disputa, una posibilidad que requeriría la aceptación del Reino Unido y que el propio Trump insinuó sin confirmar en los últimos días.

La semana pasada, en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro británico Andy Burnham había mencionado las Malvinas en su discurso y el canciller argentino Pablo Quirno solicitó el derecho a réplica en el recinto para rebatirlo.

El cruce en la ONU y ahora las declaraciones de Streeting en The Sun on Sunday configuran la escalada verbal más intensa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago desde la posguerra.