Una pareja hizo un boquete y usurpó la casa de su vecino: la mujer fue acusada y el hombre está prófugo
La pareja rompió los muros internos de su casa. Colocaron muebles y electrodomésticos para trabar la puerta de ingreso de la vivienda lindera.
La Justicia de Neuquén acusó a una mujer por usurpar una vivienda ubicada en el barrio Belén de Neuquén capital. La mujer junto a su pareja rompieron los muros internos de su casa y la medianera del vecino, accedieron al inmueble lindero y colocaron muebles y electrodomésticos para trabar la puerta y evitar el acceso de su propietario.
En una audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso Juan Narváez acusó a X.M.V por ocupar ilegalmente un inmueble lindero, junto a su pareja. El hombre escapó del lugar y permanece prófugo.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos sucedieron el 5 de abril de 2026, cuando la imputada y su pareja destruyeron la medianera de su casa y de su vecino para ingresar a la vivienda y ocuparla.
La víctima compró la vivienda en 2024 y este año comenzó a vivir permanentemente
De acuerdo con la investigación, la víctima había adquirido la vivienda en abril de 2024 mediante un boleto de compra venta. A partir de ese momento, realizó diferentes refacciones y a partir de agosto de este año, comenzó a residir allí de forma permanente.
Según explicó el fiscal del caso, el 5 de abril, cerca del mediodía, la pareja de la imputada se acercó al ingreso de la vivienda de su vecino y verificó que no había nadie. Horas después, cerca de las 18.10, el hombre saltó la reja del frente, golpeó y rompió una cámara de seguridad con un palo y luego destruyó dos muros utilizando una maza y un cortafierros.
La pareja rompió los muros internos de su vivienda y realizó un boquete
Una vez que rompió los dos muros, provocó una apertura que le permitió acceder desde su domicilio hacia el sector de la cocina en el interior del inmueble de la víctima.
Una vez abiertos los accesos, X.M.V y su pareja ingresaron a la vivienda con sus hijos y la ocuparon. Además, colocaron muebles y electrodomésticos para bloquear la puerta de ingreso e impedir que entren otras personas.
Incluso, la pareja colocó cadenas y candados en la puerta y en la reja del domicilio con el objetivo de impedir el ingreso de su propietario.
Ingresaron a la casa lindera y trabaron los accesos con candados
Para el Ministerio Público Fiscal, la destrucción de los muros y de la cámara de seguridad, junto con las acciones posteriores para asegurar el inmueble, evidencia que ambos acusados ingresaron a la vivienda mediante violencia y con la intención de ocuparla ilegalmente.
Por este hecho, Narváez acusó a X.M.V. como coautora del delito de usurpación. El hombre logró escapar y permanece prófugo de la justicia, por eso no pudo ser notificado y por ello, la formulación de cargos quedará pendiente hasta que el sospechoso sea ubicado.
El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo para concluir la investigación penal preparatoria en tres meses.
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