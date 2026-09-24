El último audio que envío el argentino desaparecido hace tres meses en Italia: estaba durmiendo en la calle

Nicolás debía regresar al país el 28 de agosto pero nunca llegó a tomar el vuelo. Qué se sabe hasta el momento.

Su familia difundió el audio que envió antes de desaparecer y reclamó que empiecen a aplicar medidas concretas para encontrarlo.

Nicolás Roberto Merlano , un argentino de 42 años permanece desaparecido en Italia desde fines de junio. La última vez que habló con su familia contó que le habían robado, dormía en la calle y no tenía dinero para regresar al país. Se lanzó una búsqueda internacional y la familia vive horas de desesperación.

El último llamado ocurrió el 27 de junio desde una playa cercana a Roma , posiblemente en la zona de Ostia. Tres días después, Merlano respondió un mensaje de Instagram enviado por una amiga. Desde entonces, su teléfono figura apagado y sus redes sociales no registraron nueva actividad.

El hombre debía regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su permanencia como turista, pero nunca llegó al aeropuerto para tomar el vuelo, ya que había sacado desde España.

En las últimas horas, su familia difundió el audio que envió antes de desaparecer y reclamó que empiecen a aplicar medidas concretas para encontrarlo.

El desesperado audio de Nicolás Merlano

“Yo me volvería si es por mí”, le dijo Nicolás a su hermana Daniela en el mensaje de voz. Después explicó que solamente tenía cinco centavos de euro y $12.000 argentinos en el bolsillo. Merlano contaba con un pasaje de regreso desde Madrid, pero debía viajar desde Italia hasta la capital española.

“No tengo comida, no tengo techo”, advirtió antes de reconocer que tampoco sabía cómo llegar al consulado argentino. La grabación, enviada el 27 de junio, fue incorporada a la investigación que intenta reconstruir sus últimos movimientos.

Nicolás se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad después de que le robaran una mochila con dinero, documentación y los ahorros destinados al viaje. Según le contó a su familia, llevaba dos noches durmiendo en un parque, no se alimentaba correctamente ni podía pagar un alojamiento.

Durante aquellos días se le acercó un hombre francés que le ofreció trabajo. La propuesta era limpiar los juegos de una plaza, pero Merlano no precisó la ubicación ni identificó a la persona. Su hermana solo sabía que él estaba en una playa cercana a Roma.

El viaje por Europa antes de la desaparición

Nicolás salió de la Argentina el 31 de mayo con la intención de trabajar en la temporada de verano europea. Llegó primero a Madrid y después viajó a Francia, donde consiguió empleo en un restaurante. Más tarde pasó por Bélgica y continuó hacia Italia. No tenía ciudadanía europea y podía permanecer durante 90 días como turista.

El viaje debía concluir el 28 de agosto, fecha para la que había comprado su pasaje de regreso desde España.

El 30 de junio contestó un mensaje de Instagram enviado por una amiga y aseguró que ya había resuelto con su familia el problema del dinero. Esa comunicación constituye el último indicio posterior al audio y a la conversación telefónica con su hermana.

La alerta de Interpol y el reclamo de la familia

A principios de julio, los familiares informaron la desaparición a la Cancillería argentina. Para solicitar la intervención internacional debían presentar primero una denuncia judicial en el país, pero tuvieron dificultades porque los hechos habían ocurrido en Italia.

La causa finalmente quedó radicada el 26 de julio ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, con intervención de la Fiscalía Nº 40. A partir de la documentación reunida, Interpol activó una alerta amarilla para intentar localizarlo.

La familia sostiene que todavía no recibió información concreta sobre los operativos realizados en Italia. Las autoridades también recomendaron contratar a un abogado especializado en asuntos internacionales, pero los allegados explicaron que no pueden afrontar ese gasto.