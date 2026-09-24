Pasqualini lanzó la ampliación de beneficios para más de 600 comercios cercanos a la Avenida Mosconi: a quiénes alcanza

La Municipalidad extiende el alcance de las eximiciones impositivas hacia todos los frentistas. Estarán liberados del pago de la licencia comercial a partir del 1 de octubre.

La secretaria de jefatura de Gabinete de Neuquén capital, María Pasqualini anunció la ampliación de los beneficios fiscales para los negocios ubicados en la zona aledaña a la obra de la Avenida Mosconi .

"Con la medida anterior habíamos llegado a 203 comercios frentistas a la avenida. Ahora con esta medida se suman 400 comercios más. Vamos a estar con un acompañamiento de alrededor de 600 comercios", precisó la funcionaria para explicar claramente cómo esta nueva etapa complementa a la ordenanza original.

El nuevo proyecto normativo elevado por el Ejecutivo municipal, a cargo de Mariano Gaido, extiende el alcance de las eximiciones impositivas hacia todos los frentistas ubicados en las calles transversales a la Avenida Mosconi , desde la calle Gatica hasta el puente carretero.

Los límites de este nuevo cuadrante de alivio tributario llegan hasta las arterias Alcorta y Perito Moreno hacia el sector norte, y a las calles Montevideo, Chile y Chubut hacia la zona sur.

Esta fuerte inversión pública, que tiene un impacto directo cercano a los 1.000 millones de pesos en las arcas locales, demuestra la solidez de una gestión caracterizada por tener cuentas ordenadas. "Somos eficientes, pero no somos un Estado ausente y esto tiene que quedar absolutamente claro", definió Pasqualini al ratificar el rol protector del municipio frente a la crisis económica.

El acompañamiento integral a los sectores productivos locales responde directamente al complejo escenario macroeconómico nacional que impacta en la capacidad de consumo de las familias. "Hay una enorme de realidad de la sociedad de todo el país. Los salarios han ido muy por debajo de la de la inflación", analizó el coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi.

La normativa redactada establece que los locales con una facturación menor a los 2.000 millones de pesos anuales quedarán completamente liberados del pago de la licencia comercial a partir del 1 de octubre.

Para los establecimientos comerciales con mayor volumen de ventas, el gobierno diseñó un esquema progresivo de descuentos para garantizar la equidad impositiva. El escalonamiento aplica una rebaja del 35 por ciento a quienes facturen de 2.000 millones a 3.000 millones de pesos, y una quita del 20 por ciento para la franja de ingresos que llega hasta los 6.000 millones de pesos.

La iniciativa gubernamental también contempla reducciones tributarias del 15 por ciento para aquellos ingresos de hasta 10.000 millones de pesos y del 10 por ciento para los negocios que facturen hasta 15.000 millones de pesos.

La vigencia de este beneficio del 100 por ciento se mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos viales y continuará activo durante los 90 días posteriores a la inauguración de la traza. "La intención es que se puedan recuperar rápidamente y aliviar las cargas en este tiempo", agregó Contardi sobre la premisa de acompañar al comerciante.

"Cuando se hizo el Metrobus en Buenos Aires, que afectó a la 9 de Julio, en ningún momento se tomó una medida de estas características", contrastó el funcionario para valorar la decisión política que tomó el intendente neuquino.

Novoa Omar

La formulación de estas herramientas surgió del diálogo constante e institucional con la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan). “Tuvimos una muy buena recepción, trajimos una serie de ideas de plantearles y han sido todas este aceptadas ", resaltó el secretario de Acipan, Daniel González, sobre el origen de los pedidos unificados.

Además del profundo alivio contable, los equipos técnicos de las distintas áreas trabajan en el diseño de nuevas acciones de accesibilidad para mejorar el flujo peatonal y vehicular hacia los locales.

El trabajo conjunto entre el sector público y el empresariado neuquino permite generar respuestas inmediatas como demostración cabal del valor de la palabra cumplida. "El municipio siempre ha estado a la altura en estos momentos, siempre nos ha escuchado", enfatizó el prosecretario de la entidad empresaria, Carlos Algueró.

Las medidas paliativas y de acompañamiento buscan sostener el nivel de actividad de cientos de emprendedores que apuestan todos los días al crecimiento productivo regional. "Se están buscando estas medidas para que esto sea un paliativo y entonces los comercios del sector puedan ser más visibles", fundamentó Algueró respecto a las alternativas que se encuentran en pleno estudio técnico.

El ordenamiento fiscal sostenido permite que los contribuyentes no frenen su desarrollo mientras se materializa la obra pluvial y de conectividad más importante de las últimas décadas. "Esta obra va a transformar a ese sector en un nuevo pulmón económico de esta ciudad", concluyó Pasqualini.