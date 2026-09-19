La Avenida Mosconi suma 400 nuevos metros habilitados y recupera dos cruces: cuáles son

Según la Municipalidad, los cambios permitirán eliminar restricciones y conectar ambos lados de la obra. Qué pasará con las actuales colectoras.

La Municipalidad de Neuquén habilitó este sábado 400 nuevos metros del eje central de la Avenida Mosconi , en el tramo comprendido entre Chaneton y Don Bosco , según se oficialmente.

La apertura permite recuperar dos conexiones para la circulación del sector: quedan habilitados los cruces transversales de Leguizamón y Láinez , restableciendo la vinculación entre ambos lados de la avenida y mejorando progresivamente la movilidad en toda la zona intervenida.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , destacó que “esta habilitación parcial es un paso muy importante porque nos permite recuperar circulación, eliminar restricciones y volver a conectar ambos lados de la avenida. La apertura de Leguizamón y Láinez va a mejorar notablemente la movilidad de todo el sector”.

Además, señaló que “cada tramo que habilitamos nos permite avanzar sobre nuevos sectores de obra y, al mismo tiempo, acercarnos a la configuración definitiva de esta gran avenida, que va a cambiar para siempre la manera de movernos y conectarnos en la ciudad”.

A partir de esta nueva habilitación, el tránsito vehicular se concentra sobre el eje central de la avenida, donde permanecerán disponibles dos carriles de circulación por sentido y un carril de estacionamiento temporario destinado a frentistas.

Habilitaciones parciales

Al respecto, Nicola expresó que “esta habilitación parcial, que va a seguir dándose a lo largo de la obra, es la que nos permite, mediante la utilización de tres carriles, garantizar el tránsito por la vía principal, mientras terminamos de desarrollar los dos carriles siguientes para completar los cinco, la bicisenda, el espacio verde y la vereda”.

Además, explicó que “de esta manera dejamos de utilizar las viejas colectoras, que desaparecen con la obra, y la movilidad longitudinal está garantizada. Estas habilitaciones parciales hacen que el tránsito siga circulando por adentro de la obra en ejecución, por lo tanto, requerimos máxima precaución, respeto de las velocidades máximas, respeto de los agentes de tránsito y banderilleros que están en cada esquina”.

Vale destacar que todo el corredor cuenta con un dispositivo especial de seguridad para ordenar la convivencia entre vehículos, peatones y trabajadores. Se disponen vallas plásticas y New Jersey, conos, defensas metálicas, flechas luminosas, cartelería preventiva e informativa y delimitaciones visibles en cada uno de los sectores intervenidos.

Con el tránsito ya trasladado al eje central, los equipos trabajan sobre los sectores laterales de este tramo, donde se desarrollará la configuración urbana definitiva de la avenida. En una primera etapa se instalarán los pluviales longitudinales y posteriormente se avanzará con la construcción de las nuevas veredas y bicisendas.

Durante todo el desarrollo de estas tareas se garantiza el acceso peatonal a viviendas y locales comerciales, mediante recorridos seguros, delimitados y debidamente señalizados. De esta manera, los clientes pueden continuar accediendo a los comercios mientras avanzan las obras.

Levantan cercos

En paralelo, comienza de manera progresiva el desmontaje del cerco provisorio de obra. Esto permite avanzar con la ejecución del cordón cuneta del lado de la vereda y con el montaje del nuevo sistema de iluminación, que replicará el esquema ya instalado en el cantero central y permitirá consolidar la cobertura lumínica LED sobre toda la traza.

“La habilitación de estos nuevos 400 metros representa otro paso en la transformación de la antigua traza de la Ruta 22 en una avenida urbana moderna, integrada y segura, diseñada para mejorar la conectividad este-oeste y norte-sur, ordenar la circulación y acompañar el crecimiento sostenido de Neuquén capital”, informó la Municipalidad de Neuquén.